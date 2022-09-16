16.09.2022, 08:22
„Будем продолжать, пока не запретят“. Эстонская фирма неплохо заработала, поставляя на мировой рынок российское судовое топливо(7)
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NT Bunkering перевозит мазут, пригодный для судового топлива, транзитом из России через Эстонию. Оборот компании увеличился на 30 миллионов евро во втором квартале, достигнув 67 миллионов евро. Член правления предприятия Алексей Мюрисеп говорит, что они откажутся от этого бизнеса только тогда, когда это запретят санкции, введенные Евросоюзом, - пишет Ärileht.
МИД опубликовал список из 28 предприятий, которые подали заявку на исключительное право продолжать импорт российских нефтепродуктов. Затем несколько компаний заявили, что внесены в список ошибочно, поскольку они не имеют никакого отношения к России. Название NT Bunkering в этом списке - не ошибка?