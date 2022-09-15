ВИДЕО | Кая Каллас о желаемом партнерами по коалиции росте зарплат бюджетникам: нет, это нереально(32)
Соцдемы и Isamaa публично предположили, насколько, по их мнению, могла бы увеличиться зарплата спасателей, полицейских и учителей. Однако премьер-министр Кая Каллас (Партия реформ) говорит, что это нереально. Он считает, что, в первую очередь, должна быть исправлена действующая налоговая система.
„Министр образования и науки Тынис Лукас (Isamaa) намерен потребовать повышения зарплаты учителей на 30%, министр внутренних дел Лаури Ляэнеметс (SDE) — на 28% для спасателей и на 16% для полицейских. Речь идет о насущной потребности и обещании, которое не выполнялось годами“, — написал вчера Eesti Päevaleht.
Каллас подтвердила сегодня Delfi, что такой большой рост нереалистичен. Эта тема будет обсуждаться сегодня и завтра в Вихула на выездном заседании правительства.
Каллас заявила, что зарплату необходимо поднять, но вопрос в том, насколько это сделать. Она также подвергла критике систему налогообложения, установленную при Центристской партии. „Если зарплата растет, люди получают меньше“, — сказала она. „Было бы разумнее исправить систему подоходного налога, а не наказывать тех, кто зарабатывает больше“.
В интервью также говорится о долговой нагрузке страны и популистских обещаниях перед выборами.
Подробнее в видеоинтервью (на эстонском языке)!