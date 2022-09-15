ЧП и криминал
15.09.2022, 12:35

В Нарве резко увеличилось количество краж

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ФОТО: Unsplash

В Нарве за последние две недели резко увеличилось количество краж, сообщает полиция.

Нарвское отделение полиции пишет, что от горожан поступают сообщения о том, что из подъезда, подвала, квартиры, с частной территории или из машины были украдены различные вещи. Полиция напоминает, что каждый является первичным защитником своего имущества:

  • Уходя из машины не оставляйте вещи в салоне автомобиля.

  • В тёмное время суток закрывайте окна, что бы с улицы не было видно, что именно у Вас в квартире/доме имеется.

  • Не открывайте дверь в подъезд незнакомым людям.

  • Проверьте Ваши дачные дома/участки, если Вас там давно не было.

  • Если видите подозрительных людей около дома или машины, то сообщите об этом по номеру .

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