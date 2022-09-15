В Нарве резко увеличилось количество краж

Уходя из машины не оставляйте вещи в салоне автомобиля.

В тёмное время суток закрывайте окна, что бы с улицы не было видно, что именно у Вас в квартире/доме имеется.

Не открывайте дверь в подъезд незнакомым людям.

Проверьте Ваши дачные дома/участки, если Вас там давно не было.