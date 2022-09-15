Эстония отмывает для всего мира судовое топливо, приобретенное у России

За последние полгода отдел надзора Департамента окружающей среды 18 раз проверял качество судового топлива, используемого судами, находящимися в эстонских морских водах. С качеством все в порядке, содержание серы в топливе не превышает разрешенные в Балтийском море 0,1%. Все в порядке и с этической стороной: как заверила советник отдел морской среды Министерства окружающей среды Агни Калдма, ни на одном судне не обнаружили накладных российских бункеровочных фирм.

И все же есть одно обстоятельство. В этом году не было проверено ни одно судно, ходящее под эстонским флагом. И если бы такая проверка состоялась, то наверняка обнаружили бы или российское судовое топливо, или отмытое от штампа „российское“ топливо, ставшее „эстонским“.