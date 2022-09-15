15.09.2022, 19:50
Эстония отмывает для всего мира судовое топливо, приобретенное у России(35)
ФОТО: | Ekspress Meedia
Эстония — дилер российского судового топлива и при желании предлагает товар под акцептированным в мире эстонским товарным знаком. Больше всего от российского топлива зависели эстонские судоходные фирмы, решительно избавляющиеся от этой зависимости, пишет издание Eesti Päevaleht.
За последние полгода отдел надзора Департамента окружающей среды 18 раз проверял качество судового топлива, используемого судами, находящимися в эстонских морских водах. С качеством все в порядке, содержание серы в топливе не превышает разрешенные в Балтийском море 0,1%. Все в порядке и с этической стороной: как заверила советник отдел морской среды Министерства окружающей среды Агни Калдма, ни на одном судне не обнаружили накладных российских бункеровочных фирм.