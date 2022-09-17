Знаменитый Ныммеский рынок вымирает? Почему пустуют прилавки?

Почему на Ныммеском рынке так много свободной торговой площади? Для того чтобы ответить на этот вопрос, вовсе не нужно глубоко копать. В отличие от процветающего рынка на Балтийском вокзале, который принадлежит частному предприятию Astri, Ныммеский рынок является муниципальным предприятием под управлением организации Tallinna Turud (Таллиннские рынки). Два рынка — две разных бизнес-модели.