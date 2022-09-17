17.09.2022, 09:30
Знаменитый Ныммеский рынок вымирает? Почему пустуют прилавки?(4)
ФОТО: | Ekspress Meedia
Всем хорош Ныммеский рынок: и реновированные в общем стиле рыночные павильоны, и главное здание рынка радуют глаз. И если снаружи хватает и продавцов, и покупателей, то основное здание рынка до прихода холодов практически пустует. „Неужели с рынком придется распрощаться?“ - задается вопросом Maaleht.
Почему на Ныммеском рынке так много свободной торговой площади? Для того чтобы ответить на этот вопрос, вовсе не нужно глубоко копать. В отличие от процветающего рынка на Балтийском вокзале, который принадлежит частному предприятию Astri, Ныммеский рынок является муниципальным предприятием под управлением организации Tallinna Turud (Таллиннские рынки). Два рынка — две разных бизнес-модели.