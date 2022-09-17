Экономика
17.09.2022, 09:30

Знаменитый Ныммеский рынок вымирает? Почему пустуют прилавки?

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Eesti Konjunktuuriinstituut
Покупатель хочет знать, откуда продукция, продаваемая на рынке.
Покупатель хочет знать, откуда продукция, продаваемая на рынке.
ФОТО: Rauno Volmar | Ekspress Meedia

Всем хорош Ныммеский рынок: и реновированные в общем стиле рыночные павильоны, и главное здание рынка радуют глаз. И если снаружи хватает и продавцов, и покупателей, то основное здание рынка до прихода холодов практически пустует. „Неужели с рынком придется распрощаться?“ - задается вопросом Maaleht.

Почему на Ныммеском рынке так много свободной торговой площади? Для того чтобы ответить на этот вопрос, вовсе не нужно глубоко копать. В отличие от процветающего рынка на Балтийском вокзале, который принадлежит частному предприятию Astri, Ныммеский рынок является муниципальным предприятием под управлением организации Tallinna Turud (Таллиннские рынки). Два рынка — две разных бизнес-модели.

Как правило, частное предприятие оказывается более эффективным, чем муниципальное, деятельность которого ограничивают всевозможные постановления и правила, начиная с предписаний, как следует обращаться с муниципальным и государственным имуществом, и заканчивая отношениями с арендаторами.

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