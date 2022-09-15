Мнение
15.09.2022, 11:09

МНЕНИЕ | Краткий урок истории Михаилу Стальнухину

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Юри Росс
совладелец книжной сети Rahva Raamat
Aivar Simson, skülptuur Heino Lipp, Seaküla Simson
Aivar Simson, skülptuur Heino Lipp, Seaküla Simson
ФОТО: Sven Arbet | Ekspress Meedia

В начале сентября бывший член Центристской партии Михаил Стальнухин заявил, что Эстонией управляют „фашисты и нацисты“. Юри Росс, совладелец книжной сети Rahva Raamat написал краткий ликбез по истории для Стальнухина.

В 1939 году два фашистких режима - сталинский и гитлеровский - договорились о разделении властвования в Европе. После чего гитлеровские фашисты напали на Чехию, Польшу и другие страны. Сталинские фашисты напали на Польшу, Финляндию и ввели свои войска по так называемому „добрососедскому договору“ в Литву, Латвию и Эстонию.

Озверевшие от насилия, убийств и отправки в лагеря ГУЛАГа своих сограждан сталинские фашисты ещё с большим рвением грабили, насиловали, убивали и в скотских вагонах депортировали в Сибирь десятки тысяч мирных жителей трёх маленьких стран. И это после того, когда эстонский народ, да и латыши и литовцы добровольно сложили оружие.

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