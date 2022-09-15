15.09.2022, 11:09
МНЕНИЕ | Краткий урок истории для Михаила Стальнухина(95)
ФОТО: | Ekspress Meedia
В начале сентября бывший член Центристской партии Михаил Стальнухин заявил, что Эстонией управляют „фашисты и нацисты“, Юри Росс, совладелец книжной сети Rahva Raamat, написал краткий ликбез по истории для Стальнухина.
В 1939 году два фашистких режима - сталинский и гитлеровский - договорились о разделении властвования в Европе. После чего гитлеровские фашисты напали на Чехию, Польшу и другие страны. Сталинские фашисты напали на Польшу, Финляндию и ввели свои войска по так называемому „добрососедскому договору“ в Литву, Латвию и Эстонию.