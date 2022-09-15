Президента, премьера и других высокопоставленных госслужащих ждет беспрецедентное повышение зарплаты

Пока неизвестно, насколько велики будут эти цифры, но уже сейчас можно составить предварительную оценку. По данным Налогово-таможенного департамента, за первые восемь месяцев этого года часть пенсионного страхования социального налога составила 1,64 миллиарда евро, что на 12,7 процента больше, чем за первые восемь месяцев прошлого года. Согласно данным летнего экономического прогноза Минфина, инфляция составила 19,5 процента.

В итоге это приведет к увеличению заработной платы на 14,06 процента для высокопоставленных госслужащих. Действующая ставка заработной платы для высших государственных служащих составляет 7 303,06 евро.

Таким образом, если в этом году зарплаты президента Алара Кариса, спикера Рийгикогу Юри Ратаса, премьер-министра Каи Каллас и председателя Государственного суда Виллу Кыве были увеличены на 500 евро, то в следующем году ожидается повышение зарплаты более чем на 1000 евро - с 7 303 евро до 8 330 евро.

Другие высокопоставленные госслужащие также могут рассчитывать на существенное увеличение доходов. Зарплаты вице-спикеров Рийгикогу, государственного контролера, канцлера права, членов Государственного суда, генерального прокурора, министров, государственного секретаря, председателей комиссий Рийгикогу и председателей фракций в апреле вырастут на 873 евро до 7080 евро.