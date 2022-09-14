ФОТО | В пруду Ыйсмяэ появились новые обитатели

По словам старейшины района Хааберсти Олега Сильянова этим летом пруд Ыйсмяэ в ходе работ по реконструкции был углублён и очищен от ила. „Теперь в пруду, помимо уже обитающих там рыб, также обитают белые амуры, которые помогут держать под контролем разрастание водорослей и золотые язи, которые порадуют жителей своей красотой“, - рассказал старейшина.

В ходе работ по реконструкции на пруду Ыйсмяэ привели в порядок укрепление берега и расширили пешеходную дорожку по внутреннему кругу пруда, водоем локально углубили и очистили от ила, также на пруду построили новый фонтан с программируемой декоративной подсветкой. В рамках работ по озеленению на пологих склонах, окружающих пруд, была высажена сахалинская вишня, обустроены не требующие частого покоса газоны, которые засеяли цветущими растениями. Посаженные на территории растения обретут свою полноценную красоту через несколько лет, по мере роста.