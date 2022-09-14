Сделаем Пыхья-Таллинн чище? В субботу в столице пройдут толоки

„В этом году Всемирный день чистоты приходится в субботу, 17 сентября, и в этот день можно присоединится к толоке в Каламая или уборке на Штромке“, — сказала старейшина Пыхья-Таллинна Мануэла Пихлап. „17 сентября в 10 часов встречаемся на улице Калью, 1, где на толоку нас проводит смешанный хор Каламая. В 11 часов сбор на парковке неподалеку от пляжного здания на Штромке. Там ждут добровольцев, которые помогли бы убрать мусор, в том числе и мелкий, в Мериметса со стороны Копли, а также на пляже и близлежащих улицах“, — пояснила Пихлап.