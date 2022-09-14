115 км/ч по Лаагна теэ! 15-летняя девочка использовала родительский аккаунт Bolt Drive, чтобы прокатиться с ветерком

Вместе с девушкой в автомобиле находились еще 2 несовершеннолетних. К счастью, полиция успела вмешаться и предотвратить худшее.

Полиция призывает родителей быть в курсе, чем занят их ребенок.

„Передача вашей учетной записи Bolt Drive третьим лицам является мошенничеством и строгим нарушением условий пользователя. Bolt Drive наложил штраф в размере 250 евро за передачу учетной записи пользователя третьим лицам. Если автомобиль поврежден или попал в аварию, пользователь обязан оплатить все расходы, связанные с ремонтом автомобиля. Мы заблокировали аккаунт пользователя на платформе, и полиция продолжит заниматься этим делом“, - прокомментировал инцидент руководитель Bolt Drive Лукас Юла.