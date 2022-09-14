115 км/ч по Лаагна теэ! 15-летняя девочка использовала родительский аккаунт Bolt Drive, чтобы прокатиться с ветерком(22)
Во вторник на Лаагна теэ в Ласнамяэ полиция зафиксировала скорость автомобиля 115 км/ч. Автомобилем управляла 15-летняя девушка, использовав аккаунт Bolt Drive, принадлежащий ее маме, арендовала автомобиль и решила проверить его возможности.
Вместе с девушкой в автомобиле находились еще 2 несовершеннолетних. К счастью, полиция успела вмешаться и предотвратить худшее.
Полиция призывает родителей быть в курсе, чем занят их ребенок.
„Передача вашей учетной записи Bolt Drive третьим лицам является мошенничеством и строгим нарушением условий пользователя. Bolt Drive наложил штраф в размере 250 евро за передачу учетной записи пользователя третьим лицам. Если автомобиль поврежден или попал в аварию, пользователь обязан оплатить все расходы, связанные с ремонтом автомобиля. Мы заблокировали аккаунт пользователя на платформе, и полиция продолжит заниматься этим делом“, - прокомментировал инцидент руководитель Bolt Drive Лукас Юла.