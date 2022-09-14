Этой осенью вакцинация от гриппа для групп высокого риска заражения будет бесплатной

„Грипп – это острое вирусное заболевание, его тяжелое течение и осложнения могут представлять серьезную угрозу для людей, входящих в группу риска. Наша цель - снизить заболеваемость и количество преждевременных смертей, поэтому с этой осени вакцина против гриппа станет бесплатной для всех уязвимых целевых групп“, – сказал Петерсон.

Эстония является одной из стран Европейского союза с самой высокой смертностью от осложнений после гриппа, в связи с чем этой осенью увеличится доступность бесплатной вакцины. С середины октября бесплатная вакцина против гриппа будет доступна получателям общих и специальных попечительских услуг, всем лицам старше 60 лет, беременным, детям в возрасте от шести месяцев до семи лет и несовершеннолетним, входящим в группу риска.

По данным научных сотрудников Тартуского университета, наибольшему риску развития осложнений от гриппа подвержены дети, пожилые люди, беременные женщины и люди, страдающие хроническими заболеваниями. За последние десять лет в нашей стране от осложнений после гриппа умерло более 300 человек, в том числе восемь детей, у всех были серьезные сопутствующие заболевания. По данным Института развития здоровья и Больничной кассы, в сезон гриппа 2021/2022 гг. гриппом заболели 15 272 человека, из которых в стационарном лечении нуждались 385, еще 10 человек скончались от осложнений.

До сих пор бесплатная вакцинация против гриппа была доступна для всех людей, находящихся под круглосуточным присмотром, а с осени 2021 года — для всех жителей Эстонии старше 65 лет.