Этой осенью вакцинация от гриппа для групп высокого риска заражения будет бесплатной(6)
Министр здоровья и труда Пеэп Петерсон одобрил изменения в программе иммунизации, расширив тем самым целевую группу получателей бесплатной вакцины против гриппа. С середины октября этого года бесплатно привиться от гриппа смогут также люди в возрасте 60-65 лет, маленькие дети, беременные и входящие в группу риска несовершеннолетние.
„Грипп – это острое вирусное заболевание, его тяжелое течение и осложнения могут представлять серьезную угрозу для людей, входящих в группу риска. Наша цель - снизить заболеваемость и количество преждевременных смертей, поэтому с этой осени вакцина против гриппа станет бесплатной для всех уязвимых целевых групп“, – сказал Петерсон.
Эстония является одной из стран Европейского союза с самой высокой смертностью от осложнений после гриппа, в связи с чем этой осенью увеличится доступность бесплатной вакцины. С середины октября бесплатная вакцина против гриппа будет доступна получателям общих и специальных попечительских услуг, всем лицам старше 60 лет, беременным, детям в возрасте от шести месяцев до семи лет и несовершеннолетним, входящим в группу риска.
По данным научных сотрудников Тартуского университета, наибольшему риску развития осложнений от гриппа подвержены дети, пожилые люди, беременные женщины и люди, страдающие хроническими заболеваниями. За последние десять лет в нашей стране от осложнений после гриппа умерло более 300 человек, в том числе восемь детей, у всех были серьезные сопутствующие заболевания. По данным Института развития здоровья и Больничной кассы, в сезон гриппа 2021/2022 гг. гриппом заболели 15 272 человека, из которых в стационарном лечении нуждались 385, еще 10 человек скончались от осложнений.
До сих пор бесплатная вакцинация против гриппа была доступна для всех людей, находящихся под круглосуточным присмотром, а с осени 2021 года — для всех жителей Эстонии старше 65 лет.
В феврале 2022 года Государственная экспертная комиссия по иммунопрофилактике, изучив рапорт, составленный учеными Тартуского университета, рекомендовала начиная с вирусного сезона 2022/2023 гг. включать в государственный план иммунизации детей в возрасте от 6 месяцев до 7 лет, а также детей старше 7 лет, которые относятся к группе риска по гриппу, и беременных женщин. В группу риска по гриппу входят несовершеннолетние, которые по состоянию здоровья имеют повышенный риск тяжелого течения заболевания, то есть дети с сердечно-сосудистыми заболеваниями, онкологическими заболеваниями, иммунодефицитом, сахарным диабетом или обструктивной болезнью легких. Кроме того, в конце мая специалисты рекомендовали распространить бесплатную вакцинацию от гриппа на всех людей старше 60 лет.
Вакцинацию от гриппа оплачивает Больничная касса, которая в этом году заказала 131 000 доз вакцины. Ожидается, что закупленные Больничной кассой вакцины против гриппа прибудут в Эстонию в первую неделю октября. Бесплатные прививки предоставляются группам риска с середины октября.