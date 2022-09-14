Любовь Соболь высказалась об увольнении Филиппа Лося: это чистый СССР

Я не могу назвать себя театралом, это было бы неправдой. Но я ходила во множество театров и в России, и за границей, на постановки и на русском, и на английском. Театром номер 1 для меня был Русский театр в Таллинне. Просто топовый уровень.

Лучшая игра, лучшие декорации, лучшее музыкальное сопровождение. Все блестяще. Каждый раз между походом в кинотеатр на голливудский фильм и посещением Русского театра в Таллинне я выбирала второе.

Меня шокировала новость про увольнение художественного руководителя этого театра Филиппа Лося. И за что? За мнение в фейсбуке! Я юрист и понимаю, что увольнять за мнение нельзя. За нарушение закона, трудовой дисциплины, когда человек не справляется с обязанностями — можно, а за мнение — нет. И разве это европейские ценности? Нет. Это чистый СССР.

Почитала последние посты Филиппа Лося в фейсбуке — человек поддерживал Ройзмана, Яшина, оба сейчас под уголовками за свою позицию по войне в Украине и борьбу против Путина. Такого человека увольняются за мнение?

Простите, а как поживает родственники Соловьева и Антона Вайно, руководителя путинской администрации, в Таллинне? У Татьяны Ликсутовой, заработавшей коррупционные деньги в России, уже арестованы активы в Эстонии? Закрыт ли ее ресторан Gianni в самом центре города? Или его бойкотируют?

Если вы не согласны с чьим-то мнением — дискутируйте, разговаривайте, убеждайте. Это и есть демократия.