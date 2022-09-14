ФОТО | Рядом с IKEA появится Kurna Park – торговый центр с новой для Эстонии концепцией

Якорными арендаторами Kurna Park станут гипермаркет Selver и первый в Эстонии магазин спортивных товаров Decathlon. Один из ведущих мировых продавцов спортивных товаров решил открыть свой представительский магазин в Эстонии именно в Kurna Park.

„Сегодня мы уже начали подготовительные строительные работы, и наша цель – открыть торговый парк в августе 2023 года“, - сказал партнер VPH Group и член правления Tallinn Retail Park Development OÜ Барри Набуурс.

Набуурс отметил, что торговый парк, строящийся в Эстонии по новой концепции (по-английски retail park), имеет большой потенциал с точки зрения как продавцов, так и посетителей.

„Основой успеха проекта являются близость недавно открытого магазина IKEA и очень сильные бренды, представленные в Kurna Park – как уже известные и любимые в Эстонии, так и новый ведущий международный игрок. Потенциал проекта виден уже сегодня, – сказал Набуурс. – Мы уверены, что Kurna Park станет постоянным местом шоппинга для посетителей IKEA и для людей, живущих в постоянно растущих окрестностях Таллинна в целом“.

Кристофер Камберг, консультант по недвижимости компании Colliers Eesti, отвечавшей за поиск арендаторов торговых площадей в Kurna Park, отметил, что строящийся торговый парк является первым в своем роде в Эстонии, где все торговые площади имеют прямой вход с парковки.

„Подобная планировка – активно развивающаяся в Европе концепция, позволяющая предложить минимальные общие затраты и дающая продавцам возможность удобно использовать торговое пространство и в качестве распределительного центра интернет-магазина, – сказал Камберг. – Интерес к проекту был велик, и сегодня все крупные коммерческие площади уже покрыты договорами аренды“.