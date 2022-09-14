ФОТО | Рядом с IKEA появится Kurna Park – торговый центр с новой для Эстонии концепцией(2)
В августе следующего года на Таллиннской окружной дороге рядом с магазином IKEA откроется торговый парк площадью почти 20 000 квадратных метров, где будут представлены 20 магазинов. Проект развивает компания Tallinn Retail Park OÜ, являющаяся членом концерна VPH Group, одного из крупнейших застройщиков в странах Балтии.
Якорными арендаторами Kurna Park станут гипермаркет Selver и первый в Эстонии магазин спортивных товаров Decathlon. Один из ведущих мировых продавцов спортивных товаров решил открыть свой представительский магазин в Эстонии именно в Kurna Park.
„Сегодня мы уже начали подготовительные строительные работы, и наша цель – открыть торговый парк в августе 2023 года“, - сказал партнер VPH Group и член правления Tallinn Retail Park Development OÜ Барри Набуурс.
Набуурс отметил, что торговый парк, строящийся в Эстонии по новой концепции (по-английски retail park), имеет большой потенциал с точки зрения как продавцов, так и посетителей.
„Основой успеха проекта являются близость недавно открытого магазина IKEA и очень сильные бренды, представленные в Kurna Park – как уже известные и любимые в Эстонии, так и новый ведущий международный игрок. Потенциал проекта виден уже сегодня, – сказал Набуурс. – Мы уверены, что Kurna Park станет постоянным местом шоппинга для посетителей IKEA и для людей, живущих в постоянно растущих окрестностях Таллинна в целом“.
Кристофер Камберг, консультант по недвижимости компании Colliers Eesti, отвечавшей за поиск арендаторов торговых площадей в Kurna Park, отметил, что строящийся торговый парк является первым в своем роде в Эстонии, где все торговые площади имеют прямой вход с парковки.
„Подобная планировка – активно развивающаяся в Европе концепция, позволяющая предложить минимальные общие затраты и дающая продавцам возможность удобно использовать торговое пространство и в качестве распределительного центра интернет-магазина, – сказал Камберг. – Интерес к проекту был велик, и сегодня все крупные коммерческие площади уже покрыты договорами аренды“.
По словам Тармо Рооса, исполнительного директора компании Mapri Ehitus, выступающей генеральным подрядчиком строительства Kurna Park, очень приятно, что приходящие в Эстонию сильные компании коммерческой недвижимости, такие как VPH Group, имеют долгосрочные цели: „Мы строим город будущего, Таллинн быстро растет и вскоре достигнет окружной дороги“.
У Mapri Ehitus в Курна работает молодая, квалифицированная и целеустремленная команда, и Тармо Роос обещает, что процесс строительства будет гладким, и во время строительства два центра не будут мешать друг другу.
Помимо якорных арендаторов Decathlon и Selver, в Kurna Park появятся продавцы спортивных товаров Sportland и Nike, продавец детских товаров Baby City/Toy City; продавцы одежды и модных товаров Sinsay, Takko и Pepco, а также продавец предметов интерьера Alan Deko. Также здесь будут представлены Apotheka и Pet City, а в небольшом фуд-корте можно будет отведать горячие блюда, напитки и закуски.
Общий объем инвестиций в проект превышает 30 миллионов евро. Проект финансирует LHV Pank.
Архитектурное решение Kurna Park разработано британской архитектурной фирмой TP Bennet совместно с Arhitektuurinurk OÜ и архитектором Вейко Тейном из Эстонии. Архитектура проектируемого здания проста, конкретна и функциональна: она основана на индустриальном облике, который определяется структурой и характером материалов, использованных в отделке стороны парковки. Все входы в магазины смотрят на расположенную перед зданием парковку на 600 мест. У каждого крупного магазина есть свой вход.