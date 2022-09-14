ВИДЕО | В братской могиле в парке Раади похоронены также убитые лесными братьями офицеры

Останки будут перезахоронены на кладбище - в отдельных гробах в общей могиле. Пока еще неизвестно, какое именно кладбище в Тарту станет их последним пристанищем. Возможно это будет Рахумяэ, а на кладбище Паулузе уже есть братская могила советских воинов.

Археолог Арнольд Унт сообщил, что красноармейцы и гражданские лица будут захоронены отдельно. По его словам, в парке Раади были похоронены также убитые лесными братьями офицеры, но их могилы находятся чуть дальше братских могил.

Если же есть желающие попытаться опознать останки своих близких, то они должны быть готовы заплатить серьезную сумму денег - необходимо оплатить анализ ДНК нескольких сотен погребенных в братских могилах, объясняет Унт. Коммерческая цена анализа одной пробы составляет около 1200 евро.

Местные самоуправления настолько заинтересованы в перезахоронении останков из братских могил, что сейчас на очереди находится еще 40 могил, а братская могила в парке Раади - самая крупная из них. Поэтому работы по перезахоронению всех других останков могут затянуться на год или больше.