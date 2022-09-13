Глава Союза работников образования: не хватает 3000 учителей. Государство должно дать понять, что повышение зарплаты учителям — это не разовая акция

На Тоомпеа учителя познакомили членов Рийгикогу с прелестями и трудностями работы педагогов. „Мы приглашаем их на лучшую работу в мире“, — сказал Реэмо Волтри, один из организаторов сегодняшнего пикета и лидер Эстонского союза работников образования.

„Преподаватель — специалист со степенью магистра, но его зарплата на треть меньше, чем у специалиста с высшим образованием“, — пояснил главную проблему Волтри.

В настоящее время, по его словам, не хватает около 3000 учителей, и это число увеличивается. „Если сами члены Рийгикогу не готовы прийти на работу в школу, чтобы увеличить количество учителей, они должны будут принять решение для продолжения нормального образования и интереса педагогов к профессии, чтобы последние не вымерли, как динозавры“, - сказал Волтри.

Поэтому учителя требуют, чтобы их средняя зарплата составляла 2000 евро, а минимальная - 1845 евро, что является предполагаемой средней зарплатой в Эстонии на следующий год.

В настоящее время ведутся переговоры между правительством и Эстонским союзом работников образования. На этой неделе правительство еще обсудит между собой вопрос заработной платы учителей, а на следующей неделе союз встретится с министром образования Тынисом Лукасом (Isamaa), сказал Волтри.

По словам Волтри, если в ходе переговоров не будет достигнут значительный прогресс, у эстонских учителей не останется иного выбора, кроме как объявить забастовку. Забастовка, вероятно, продлится до начала ноября.

Нехватку учителей усугубляет и переход на эстоноязычное образование. Волтри объяснил, что некоторые учителя не могут довести свои языковые навыки до необходимых требований, и поэтому нужны новые учителя на замену.

Волтри также отметил, что стратегия государственного бюджета должна подать сигнал о том, что повышение заработной платы учителей — это не разовая акция, а долгосрочный интерес государства.