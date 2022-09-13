Уровень неприятного запаха превышен: готов итоговый отчет об исследовании качества воздуха в регионе Мууга-Маарду

В исследовании, проведенном в районе Мууга-Маарду в 2020-2021 годах, оценивались качество воздуха и частота появления неприятных запахов в этом районе, а также эффективность реализации мер по снижению неприятного запаха по результатам измерений в 2013 году. В исследование были включены и другие потенциальные источники, которые могут влиять на качество воздуха в этом районе. Исследование показало, что качество воздуха в Мууга и Маарду улучшилось, но уровень неприятного запаха превышен за счет совместного влияния нескольких предприятий.

В середине июня Департамент окружающей среды ознакомил предприятия Мууга и Маарду с результатами исследования и запланированными дальнейшими действиями. В течение месяца предприятия могли представить свои комментарии и замечания для дополнения отчета. Департамент окружающей среды рассмотрел предложения, полученные от предприятий. Дельные предложения были добавлены в отчет.

По словам заместителя генерального директора Департамента окружающей среды в области природопользования Эрика Косенкраниуса, предприятия, деятельность которых повлияла на качество воздуха, должны проявить инициативу и подумать о решении проблем неприятного запаха. „Каждый год в Департамент окружающей среды поступают жалобы на качество воздуха и наличие неприятных запахов в районе Мууга-Маарду. Департамент окружающей среды ожидает от предприятий большей инициативы и инновационных решений для устранения проблемы неприятного запаха. Например, предприятия могут сотрудничать с эстонскими стартапами и совместно развивать более эффективный мониторинг на территории своей деятельности“, — сказал Эрик Косенкраниус.

Предприятия, превысившие уровень неприятного запаха, должны подготовить программу по сокращению пахучих веществ, в которой зафиксированы меры по уменьшению и распространению раздражающего запаха для местных жителей. „По результатам исследования качества атмосферного воздуха мы обязали семь предприятий региона подготовить план мероприятий по снижению присутствия пахучих веществ. Мы также ожидаем, что предприятия будут следовать этому плану“, — пояснил главный инспектор отдела развития надзора за природопользованием Департамента окружающей среды Кулдар Рикма, и добавил, что Департамент окружающей среды проверит выполнение мер, представленных в плане.