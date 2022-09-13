Министерство социальных дел: в будущем можно было бы работать и во время действия больничного

Начиная с 61-го дня больничного листа можно было бы разрешить человеку работать неполный рабочий день ​​или выполнять более простые обязанности, если это сочтет возможным лечащий врач, при необходимости приняв решение совместно с врачом по гигиене труда.

Работодатель будет получать необходимую информацию и по возможности создавать условия труда, соответствующие состоянию здоровья.

Во время действия больничного листа человек будет получать компенсацию разницы в заработной плате, при необходимости поддержку из фонда по безработице, а также иметь доступ к услугам, поддерживающим работоспособность, таким как профессиональная реабилитация, адаптация рабочих помещений и оборудования и т.п.

Подсчитано, что ежегодно такой возможностью могли бы воспользоваться 5000-6000 человек. Почти 20 000 человек в год находятся на больничном более двух месяцев.

„Сегодня во время действия больничного человек не может работать, даже если он этого хочет, чувствует в себе силы, и лечащий врач считает это возможным. В то же время общеизвестно, что работа важна не только, с точки зрения материального обеспечения. Работа дает человеку возможность ощущать себя достойным членом общества, то есть оказывает важное влияние на физическое и душевное здоровье“, – заявил министр охраны здоровья и труда Пеэп Петерсон. – „Мы хотим дать людям уверенность в том, что при желании они смогут поддерживать связь с профессиональной частью жизни, а также предотвратить риск долговременного ухода с рынка труда“.

В ходе анализа, проведенного в сотрудничестве с социальными партнерами и представителями нескольких медицинских специальностей, выяснилось, что наиболее эффективным и поддерживающим решением для восстановления здоровья человека является обеспечение для него возможности продолжить работать неполный рабочий день после 60-го дня отпуска по болезни и в течение этого времени иметь доступ к вспомогательным услугам на рынке труда.