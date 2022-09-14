В новом приложении для спасения продуктов питания можно найти качественную еду за полцены(3)
Приложение ResQ Club, инициатива для спасения продуктов питания и сокращения пищевых отходов, которая впервые появилась в Финляндии, во вторник начала работу в Эстонии. У приложения уже более полумиллиона активных пользователей в Финляндии, Швеции и Германии, а теперь и в Эстонии.
Согласно исследованию, проведенному Министерством окружающей среды в прошлом году, в Эстонии ежегодно образуется 167 000 тонн пищевых отходов. Примерно половина из них – это испортившаяся еда, а в мире ежегодно выбрасывается более 900 миллионов тонн продуктов питания. Если всё это погрузить на грузовики, то образовалась бы цепочка, которая обогнула бы Земной шар семь раз.
ResQ Club поставил перед собой задачу сократить пищевые расходы и в то же время сделать доступными для жителей Эстонии продукты питания из близлежащих ресторанов, кафе, продуктовых магазинов и от оптовых торговцев.
„Пищевые отходы — настолько масштабная проблема, что количество выбросов парниковых газов от них можно сравнить с негативным воздействием на окружающую среду автомобильного транспорта. Однако пищевые отходы — это именно то, что можно легко сократить, просто изменив потребительское поведение“, — подтвердила Анетт Кислов, руководитель ResQ Club на эстонском рынке.
Согласно Целям устойчивого развития ООН, к 2030 году во всем мире пищевые отходы, образующиеся на душу населения в розничной торговле и потреблении, должны быть сокращены, как минимум, вдвое. „На данный момент в Таллинне активно ведутся переговоры о расширении круга „спасателей“ продуктов среди ресторанов, кафе и магазинов. Только недавно к платформе присоединились магазины R-Kiosk в Таллинне и все кафе Caffeine“, — добавила Кислов.
В общей сложности благодаря ResQ Club по всему миру было спасено более восьми миллионов порций еды. Приложение начало работу в Таллинне, где на данный момент насчитывается около 12 000 пользователей, в Тарту первые продавцы также подключились к приложению.
„Выбрасывание продуктов питания — один из самых больших вызовов для небольших магазинов. До сих пор мы списывали и выбрасывали примерно пятую часть выставленных на продажу продуктов. В какой-то момент мы решили, что необходимы изменения“, — описывает Берит Хайнметс, менеджер по инновациям Reitan Convenience Estonia, компании управляющей магазинами R-Kiosk и кафе Caffeine.
По словам Хейнметс, в целях сокращения пищевых отходов ведется активное сотрудничество с „Продуктовым банком“, продуктовыми шкафами, а теперь и с ResQ Club. Кроме того, под эгидой инициативы „Зеленый тигр“ осуществляется информирование потребителей.
Таким образом, призыв „Сохраним хорошую еду!“ мотивирует позаботиться о том, чтобы хорошая еда попала в наши тарелки и оттуда в желудок, а не на свалку или в мусоросжигательную печь мусороперерабатывающего завода.
„Первые недели показали, что покупка уцененных продуктов питания и, следовательно, сокращение пищевых отходов очень хорошо сочетаются друг с другом, и жители Эстонии заинтересованы и в том, и в другом. Всего за несколько недель приложение помогло сэкономить сотни порций продуктов, от свежих салатов до бутербродов и выпечки“, — добавляет Хайнметс. Приложение позволяет сотрудникам магазина простым способом снижать цену продуктов, когда приближается срок годности, и оперативно доносить эту информацию до людей.
Как работает ResQ Club?
Загрузите приложение ResQ Club.
Найдите лучшие предложения рядом с вами.
Заказывайте еду и оплачивайте ее прямо в приложении.
Принести выбранную еду от поставщика в срок, указанный в заявке.
Наслаждайтесь едой и радуйтесь тому, что вы внесли свой вклад с сокращением пищевых отходов.