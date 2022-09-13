Нехватка рабочей силы в Эстонии значительно увеличила рабочую нагрузку(17)
Результаты исследования рынка труда, организованного CVKeskus.ee и Агентством по исследованию зарплат, показали, что, по мнению 34 % работающих людей, за год их рабочая нагрузка увеличилась. Больше всего нагрузка возросла у работников с профессиями в сфере питания и размещения, а также у людей, работающих в государственных учреждениях.
В исследовании было задействовано более 10 000 наемных работников, которых попросили оценить, как за год изменилась рабочая нагрузка на их должности. 34 % респондентов отметили, что за год их рабочая нагрузка увеличилась. И только 9 % работающих людей почувствовали уменьшение рабочей нагрузки.
Гораздо больше работы в этом году пришлось выполнять сотрудникам в сфере размещения и питания, где еще в прошлом году были сильные ограничения из-за кризиса в области здравоохранения.
„Если в прошлом году целых 27 % работников сферы питания и размещения отмечали, что их рабочая нагрузка уменьшилась, то в этом году ситуация обратная – лишь 7 % работников этой сферы ощущали уменьшение рабочей нагрузки, а целых 42 % работников – рост рабочей нагрузки“, – прокомментировал результаты исследования менеджер по маркетингу CVKeskus.ee Хенри Аувяэрт.
„В этом году потребность в рабочей силе в данных секторах резко возросла, что, скорее всего, является основным фактором, вызывающим увеличение рабочей нагрузки: количество предложений о работе как в сфере размещения, так и в сфере питания в этом году увеличилось больше, чем в какой-либо другой области, – добавил Хенри Аувяэрт. – Например, в секторе туризма (включая размещение) в первой половине этого года работодатели опубликовали на 182 %, а в сфере питания – на 69 % больше предложений о работе, чем за тот же период прошлого года“.
Руководитель Агентства по исследованию зарплат Кадри Сеэдер добавила, что, согласно результатам опроса работодателей, треть предпринимателей перераспределили трудовые обязанности, чтобы покрыть потребность в рабочей силе за счет имеющихся работников.
Заметно возросла рабочая нагрузка и в государственных учреждениях, где увеличение объема работы ощущают 42 % работников. За год больше среднего нагрузка на сотрудников выросла в сферах социальной работы, маркетинга, подбора кадров, здравоохранения и торговли, где увеличение рабочей нагрузки ощущают более 38 % работников.
С точки зрения территориального распределения в столице рабочая нагрузка увеличилась у 35 % работников, в Тарту – у 32 % и в Пярну – у 30 %. Менее всего увеличение рабочей нагрузки заметили жители Йыгева, где рост объема работы ощущают 27 % работающих людей. Наибольший же скачок рабочей нагрузки произошел на Сааремаа и в Вырумаа, где увеличение нагрузки почувствовали более 36 % работников.
Независимое агентство по исследованию зарплат Palgainfo Agentuur и крупнейший в Эстонии портал поиска работы CVKeskus.ee два раза в год организуют самое масштабное в Эстонии исследование рынка труда и зарплат, в ходе которого проводится опрос работодателей и работников.
Сферы, в которых за год рабочая нагрузка увеличилась больше всего
Работа, связанная с размещением и питанием (+42 %)
Работа, связанная с деятельностью государственных учреждений и органов местного самоуправления (+42 %)
Социальная работа и уход (+41 %)
Работа в сфере маркетинга, рекламы, связей с общественностью и коммуникаций (+39 %)
Кадровая работа (+39 %)
Работа в сфере здравоохранения и медицины (+38 %)
Работа, связанная с торговлей, продажами, обслуживанием клиентов, закупками и снабжением (+38 %)
Работа в сфере банковского дела и страхования (+37 %)
Работа, связанная с управлением и консультациями, анализом и развитием (+36 %)
Работа, связанная с сельским хозяйством, лесоводством и рыболовством (+35 %)