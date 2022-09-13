Нехватка рабочей силы в Эстонии значительно увеличила рабочую нагрузку

В исследовании было задействовано более 10 000 наемных работников, которых попросили оценить, как за год изменилась рабочая нагрузка на их должности. 34 % респондентов отметили, что за год их рабочая нагрузка увеличилась. И только 9 % работающих людей почувствовали уменьшение рабочей нагрузки.

Гораздо больше работы в этом году пришлось выполнять сотрудникам в сфере размещения и питания, где еще в прошлом году были сильные ограничения из-за кризиса в области здравоохранения.

„Если в прошлом году целых 27 % работников сферы питания и размещения отмечали, что их рабочая нагрузка уменьшилась, то в этом году ситуация обратная – лишь 7 % работников этой сферы ощущали уменьшение рабочей нагрузки, а целых 42 % работников – рост рабочей нагрузки“, – прокомментировал результаты исследования менеджер по маркетингу CVKeskus.ee Хенри Аувяэрт.

„В этом году потребность в рабочей силе в данных секторах резко возросла, что, скорее всего, является основным фактором, вызывающим увеличение рабочей нагрузки: количество предложений о работе как в сфере размещения, так и в сфере питания в этом году увеличилось больше, чем в какой-либо другой области, – добавил Хенри Аувяэрт. – Например, в секторе туризма (включая размещение) в первой половине этого года работодатели опубликовали на 182 %, а в сфере питания – на 69 % больше предложений о работе, чем за тот же период прошлого года“.

Руководитель Агентства по исследованию зарплат Кадри Сеэдер добавила, что, согласно результатам опроса работодателей, треть предпринимателей перераспределили трудовые обязанности, чтобы покрыть потребность в рабочей силе за счет имеющихся работников.

Заметно возросла рабочая нагрузка и в государственных учреждениях, где увеличение объема работы ощущают 42 % работников. За год больше среднего нагрузка на сотрудников выросла в сферах социальной работы, маркетинга, подбора кадров, здравоохранения и торговли, где увеличение рабочей нагрузки ощущают более 38 % работников.