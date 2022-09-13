13.09.2022, 15:23
Адвокатура: предложенная Isamaa схема пособий на третьего ребенка нарушает принцип равного обращения(3)
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По запросу Министерства социальных дел Эстонская адвокатура выразила свою позицию по вошедшей в коалиционное соглашение инициативы Isamaa по увеличению поддержки семьям с тремя детьми. По мнению сообщества адвокатов, поправка в ее нынешнем виде не обеспечивает равного обращения с детьми.
„Предлагаемые изменения детских пособий и пособий многодетным семьям существенно и необоснованно увеличивают разрыв между размерами пособий на возмещение расходов, связанных с уходом и воспитанием детей, выплачиваемых семьям с одним и двумя детьми, и семьям с тремя и более детьми,“ — написала в своем заключении Адвокатура. „Мы считаем, что предлагаемые изменения в размере семейных пособий не гарантируют равного отношения к детям“.