Адвокатура: предложенная Isamaa схема пособий на третьего ребенка нарушает принцип равного обращения

„Предлагаемые изменения детских пособий и пособий многодетным семьям существенно и необоснованно увеличивают разрыв между размерами пособий на возмещение расходов, связанных с уходом и воспитанием детей, выплачиваемых семьям с одним и двумя детьми, и семьям с тремя и более детьми,“ — написала в своем заключении Адвокатура. „Мы считаем, что предлагаемые изменения в размере семейных пособий не гарантируют равного отношения к детям“.

Из пояснительной записки к проекту следует, что „пособие для семей с детьми является дополнительным ежемесячным универсальным семейным пособием, предназначенным для семей с детьми, и оно позволяет покрывать расходы, связанные с многодетностью семьи. Выплата пособия основана на предположении, что расходы, связанные с детьми в многодетных семьях, в целом выше. Кроме того, приобретение и содержание более крупного жилья или транспортных средств является дополнительным экономическим бременем для семьи. Увеличение поддержки многодетных семей позволяет семьям сохранить текущий уровень жизни с рождением третьего и последующих детей, тем самым также поддерживая уровень рождаемости“.