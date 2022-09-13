ФОТО | Спасатели припарковали пожарную машину на Тоомпеа, чтобы напомнить политикам о своей ничтожной зарплате: достойная жизнь невозможна

Профсоюз работников спасательных служб Эстонии организует 13-15 сентября акцию на Тоомпеа перед зданием Рийгикогу, чтобы напомнить политикам об их обещаниях повысить зарплату спасателям.

Спасателям обещали повысить зарплату до средней по Эстонии к 2023 году, напоминает профсоюз, но на деле этого не происходит. Разрыв между средней зарплатой в Эстонии и зарплатой спасателя постоянно увеличивается, а положение спасателей ухудшается.

В 2022 году зарплата спасателя остается на 564 евро ниже средней по Эстонии. Из всех приоритетных целевых групп для повышения заработной платы, представленных правительством, спасатели находятся в худшем положении. Из-за низкой заработной платы становится все труднее заполнять вакансии, увеличивается нагрузка на действующих спасателей, а в то же время растут риски для здоровья и жизни. Из-за низкой зарплаты у спасателей нет возможности взять жилищный кредит. Чтобы семьи могли достойно зарабатывать, большое количество спасателей вынуждены работать на нескольких работах.

Спасательный департамент в течение многих лет хронически недофинансировался, и его бюджет опасно истощен. Несмотря на это, правительство договорилось об очередном сокращении бюджета на 2023 год, что может привести к увольнениям и сокращению спасательных команд. Однако это еще больше снижает возможности спасателей, удлиняет время прибытия помощи и негативно сказывается на безопасности людей. Это в то время, когда в Европе идет полномасштабная война и когда ответственность спасателей за обеспечение безопасности людей значительно выросла и расширилась.