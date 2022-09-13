Минобороны РФ: на танке в Ивангороде написано „временно“, потому что он должен вернуться на свое родное место в Нарве

В День танкиста, 11 сентября в приграничном Ивангороде был открыт памятник советскому Т-34 – точная копия Нарвского танка, ранее демонтированного по решению эстонских властей. На танке была установлена следующая табличка:

По словам представителя Минобороны РФ, слово „временно“ несет идеологический подтекст.

„Понимаю, что, может быть, слово „временно“ звучит и неоднозначно. В изначальном варианте его не было, но руководством было принято решение его добавить. Слово „временно“ подразумевает, что танк должен вернуться на своё родное место, что мы будем добиваться восстановления того (демонтированного в Нарве — прим. ред.) памятника. Мы надеемся, что справедливость будет восстановлена, и в Нарве вновь появится памятник танку Т-34-85, который освобождал этот город от нацистов“, - рассказал 47news помощник заместителя министра обороны РФ генерал-майор Александр Кирилин.

По его словам, решение об установке памятника-танка в Ивангороде было принято министром обороны Сергеем Шойгу 26 августа после доклада заместителя Дмитрия Булгакова. Команда найти танк, желательно военного выпуска, поступила сразу. Машину взяли на одной из баз хранения Западного военного округа.

„Когда задачу ставит министр, всё выполняется быстро. Нашли, покрасили, проверили, всё-таки до постамента он должен был добраться своим ходом, хотя везли его на трейлере два дня. Возможность перемещаться у машины есть, но проведены определённые работы, ограничивающие эту возможность: сняты баллоны воздушного запуска, насос высокого давления, люк моторно-трансмиссионного отделения и башенные люки прихвачены сваркой, чтобы никто не влезал. Снят клин затвора, пружины. Но всё это хранится в отдельном ящике на базе. Специально никто двигатель не вынимал и не выводил из строя“, - рассказал 47news генерал-майор Кирилин.

Ивангородский Т-34 неоднократно принимал участие в Парадах Победы на Красной площади в Москве. В первый раз он проехался по столичной брусчатке на 30-летие Победы в 1975 году, в последний — 9 мая 1985-го.