Решение Европейского суда: эстонское государство должно компенсировать автобусным операторам бесплатные поездки

Это решение должно положить конец начавшемуся более трех лет назад спору, когда компания Lux Express обратилась в суд против государства и потребовала признать неконституционным Закон об общественном транспорте. В 2020 году рассматривавший дело Таллиннский административный суд обратился с запросом в Европейский суд и перед вынесением решения запросил оценку того, регулируется ли обязанность обеспечивать бесплатные поездки еще и законодательством Европейского союза. Принятое на прошлой неделе решение Европейского суда является для Таллиннского административного суда обязательным.

„Эстонское государство до последнего момента пыталось утверждать, что законодательство Европейского союза здесь не применимо и что государство имеет полное право принуждать перевозчиков возить людей в автобусах бесплатно. Европейский суд заявил, что обязательство государства по выплате компенсаций действует еще с 1971 года. Теперь посчитаем, насколько велика была разница между доходами и расходами. Таким образом, мы узнаем, насколько дорогим был подарок, который государство изначально хотело оплатить из чужих карманов“, - прокомментировал Карри Гинтер, партнер адвокатского бюро Sorainen, представляющего Lux Express и других эстонских автобусных операторов.

По словам члена правления Lux Express Estonia AS Ингмара Рооса, важно подчеркнуть, что компания обратилась в суд не для того, чтобы выступить против людей с инвалидностью или дошкольников или чтобы оспорить право государства предлагать им более выгодные условия по использованию общественного транспорта. „Мы не согласны именно с несправедливой – а в свете решения Европейского суда и незаконной – системой, которая была выстроена государством. Перевозчикам, у которых государство закупает услугу по перевозкам на основании договоров об оказании публичных услуг, расход на перевозку обладающих правом на бесплатный проезд пассажиров возмещается исходя из цены за километр. Однако перевозчики, которые обслуживают линии, существующие за счет дохода с продаж билетов, должны обслуживать эти же группы пассажиров совершенно бесплатно. Это причиняет ущерб конкуренции между основанным на продаже билетов автобусным движением и услугой, финансируемой из государственного бюджета. В целом это означает, что из-за незаконно налагаемого государством бремени существует меньше автобусных маршрутов, чем их было бы в условиях неискаженной конкуренции“.