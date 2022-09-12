ГРАФИК | Во вторник резко снизятся цены на электричество

Завтрашняя рыночная цена будет значительно ниже по сравнению с предыдущими днями. Такая низкая цена на электроэнергию в последний раз наблюдалась в апреле. Для наглядности: завтра в среднем будет 74,80 МВт⋅ч, тогда как вчера, например, было 258,33, а на прошлой неделе - аж 300,24 и так далее. Кроме того, в августе были поставлены новые ценовые рекорды, что неожиданно увеличило счета населения за электроэнергию.

Самая дешевая электроэнергия завтра в ночные часы. В это время биржевая цена остается в пределах 27-48 евро за МВт⋅ч. Электричество поднимается выше 100 МВт⋅ч всего на несколько часов: с 9 до 13 и с 20 до 21 часа.

Почему дешевле?

Более низкая цена связана с ремонтными работами. А именно, с завтрашнего дня до пятницы линии электропередачи между Эстонией и Латвией будут находиться на ремонте. Другими словами, возникает ситуация, когда дешевая электроэнергия поступает в Эстонию из Финляндии, но дальше двигаться никуда не может.

Это видно и по цифрам. В то время как электричество в Эстонии будет стоить, например, 29,94 евро за мегаватт-час, в Латвии и Литве цена составит 457,34 евро за мегаватт-час.

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram, ВКонтакте, Одноклассниках или Twitter.