Солнце светило, но ветер не дул: производство электроэнергии Enefit Green в августе сократилось на треть

На производственный результат в основном повлияло более низкое производство ветряных электростанций в Эстонии и Литве и, в меньшей степени, внеплановая остановка Ируской электростанции. Производство солнечной энергии в августе 2022 года увеличилось на 61,5% по сравнению с прошлым годом.

Среднемесячная скорость ветра на ветряных электростанциях Эстонии и Литвы составляла 5,3 м/с и 5,1 м/с соответственно (в августе 2021 года средняя скорость ветра составила 6,4 м/с и 5,8 м/с соответственно). „Мы использовали умеренные ветровые условия для проведения нескольких плановых ремонтных работ с целью обеспечения большей надежности в следующих более ветреных кварталах“, — прокомментировал ситуацию член правления Enefit Green Иннар Каасик.

Причиной падения выработки электроэнергии в сегменте когенерации на 24% стали 10-дневная внеплановая остановка и ремонты Ируской электростанции. В результате выработка электроэнергии Ируской станцией в августе снизилась на 33% или 4,2 ГВт⋅ч по сравнению с предыдущим годом. По той же причине общее производство тепловой энергии также снизилось на 25,8% до 37,8 ГВт⋅ч по сравнению с периодом прошлого года.

По словам Каасика, остановка была вызвана утечкой в ​​одном из пароперегревателей энергоблока. „В ходе ремонтных работ стало ясно, что поврежденный пароперегреватель необходимо полностью заменить, чтобы избежать внеплановых остановок на ремонт в предстоящий отопительный период. В результате на прошлой неделе мы остановили работу на Ируской электростанции для замены поврежденного пароперегревателя. В период ремонта производство электрической и тепловой энергии в энергоблоке-утилизаторе производиться не будет. Ремонтные работы продлятся, согласно плану, пять недель“, — пояснил Каасик.

Производство пеллет снизилось на 5,3% до 14,0 тыс. тонн в августе 2022 года по сравнению с тем же периодом прошлого года.

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