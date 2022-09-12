ФОТО | Новейшие танки Leopard 2A7 усилят боевую группу НАТО в Эстонии

„Leopard 2A7 – один из самых современных и совершенных основных боевых танков в мире. Эти машины заметно усилят боевую группу НАТО, – сказал датский подполковник C. E. Поулсен. – В ближайшие месяцы мы сосредоточимся на совместных тренировках и интеграции с союзниками из Эстонии, Великобритании и Франции. Личный состав ждет этого с нетерпением“.

Боевые машины, собранные на немецком предприятии Krauss-Maffei, являются новейшей версией танка Leopard, созданной в ходе модификации танка Leopard 2A5DK. Танк весом 68 тонн, благодаря дизельному двигателю с двойным турбонаддувом V12 мощностью в 1500 л.с., способен развивать на местности скорость до 60 километров в час. Танк оборудован новой цифровой системой наведения и пушкой калибра 120 мм повышенной мощности.

Шестая ротация датской боевой группы НАТО образована на базе 2-го эскадрона 1-го батальона Ютландского драгунского полка. В его состав входит служба тыла и подразделение логистиков. Хотя датчане прибывают в Эстонию не в первый раз, танки типа Leopard 2A7 проедут по эстонской земле впервые.

Прибывшее подразделение будет нести службу в составе боевой группы НАТО, расположенной в Тапа. Она входит в состав 1-й пехотной бригады и сотрудничает с подразделениями Франции и Великобритании. Боевая группа НАТО регулярно осуществляет ротацию, в ближайшее время в Эстонию прибудут новые подразделения Великобритании и Франции, которые сменят союзников, служащих сейчас в Эстонии.



„Шестая ротация Дании демонстрирует единство альянса и нашу готовность к сдерживанию потенциального агрессора. Также это сигнал нашим эстонским друзьям и союзникам: мы стоим плечом к плечу и мы готовы защищать территориальную целостность Эстонии“, – напомнил подполковник Поулсен.

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