Новости Эстонии
12.09.2022, 17:34

ФОТО | Полиция просит помощи в установлении личности мужчины, подозреваемого в педофилии

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Запись с камер местного магазина: на кадрах фото хорошо видно, как выглядит мужчина и во что он одет.
Запись с камер местного магазина: на кадрах фото хорошо видно, как выглядит мужчина и во что он одет.
ФОТО: PPA

Полиция устанавливает личность мужчины, подозреваемого в совершении сексуальных преступлений в отношении детей.

Полиция просит помочь установить личность мужчины, изображенного на фотографиях. Его подозревают в том, что он совершал в Тарту сексуальные преступления в отношении детей.

Приметы мужчины: седые волосы, носит очки, говорит по-эстонски, передвигается на велосипеде синего цвета.

Детали случившегося полиция выявит в ходе уголовного производства. Всех, кто располагает информацией об изображенном на фото мужчине, просят позвонить по телефону 53062744 или написать на электронную почту полиции: [email protected].

Запись с камер местного магазина: на кадрах фото хорошо видно, как выглядит мужчина и во что он одет.

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