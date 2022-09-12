12.09.2022, 17:34
ФОТО | Полиция просит помощи в установлении личности мужчины, подозреваемого в педофилии(11)
ФОТО: PPA
Полиция устанавливает личность мужчины, подозреваемого в совершении сексуальных преступлений в отношении детей.
Полиция просит помочь установить личность мужчины, изображенного на фотографиях. Его подозревают в том, что он совершал в Тарту сексуальные преступления в отношении детей.
Приметы мужчины: седые волосы, носит очки, говорит по-эстонски, передвигается на велосипеде синего цвета.
Детали случившегося полиция выявит в ходе уголовного производства. Всех, кто располагает информацией об изображенном на фото мужчине, просят позвонить по телефону 53062744 или написать на электронную почту полиции: [email protected].