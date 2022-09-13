Из-за разницы в ценах на моторное топливо с Латвией приграничная торговля в августе не выросла

После того как Латвия приняла решение отменить обязательные биодобавки в моторном топливе, разница в ценах на моторное топливо по сравнению с южными соседями выросла. Однако данные за август по продажам топлива на автозаправках не свидетельствуют об активизации приграничной торговли.

Судя по сводным данным по продажам топлива Налогово-таможенного департамента, в августе на АЗС было куплено 63 миллиона литров дизельного топлива и 26,4 миллиона литров моторного бензина. По сравнению с августом 2021 года продажа дизельного топлива увеличилась на 1,8%, моторного бензина осталась на прежнем уровне. Как сказал Delfi Ärileht исполнительный директор Эстонского топливного союза Март Раамат, на августовские цифры продаж повлияли снизившиеся цены, жаркая погода в августе, а также низкая сравнительная база за аналогичный месяц прошлого года. „В августе цены как на дизельное топливо, так и на моторный бензин были примерно на 10 центов ниже, чем в июне-июле. Учитывая, как эстонские потребители чувствительны к цене, более выгодная цена наверняка положительно сказалась на цифрах продаж“, - сказал Раамат.

Руководитель Эстонского топливного союза добавил также, что так сложилось исторически, что климатические условия в летний период существенно влияют на потребление топлива. „Агентство окружающей среды уже сообщило, что нынешний август был исключительно жарким и сухим, судя по цифрам, можно предположить, что поездки, отложенные из-за высоких цен на топливо в начале лета, пришлись на этот месяц. В прошлом году август был холодным и дождливым, и базовое потребление топливо было ниже, чем в другие месяцы“, - сказал Раамат, говоря об объемах продаж моторного топлива в августе.