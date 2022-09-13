Из-за разницы в ценах на моторное топливо с Латвией приграничная торговля в августе не выросла(1)
Если в прежние месяцы объемы продаж моторного топлива на автозаправках сокращались, то в августе, как сообщил представляющий интересы топливного сектора Эстонский топливный союз, объемы продаж перестали снижаться.
После того как Латвия приняла решение отменить обязательные биодобавки в моторном топливе, разница в ценах на моторное топливо по сравнению с южными соседями выросла. Однако данные за август по продажам топлива на автозаправках не свидетельствуют об активизации приграничной торговли.
Судя по сводным данным по продажам топлива Налогово-таможенного департамента, в августе на АЗС было куплено 63 миллиона литров дизельного топлива и 26,4 миллиона литров моторного бензина. По сравнению с августом 2021 года продажа дизельного топлива увеличилась на 1,8%, моторного бензина осталась на прежнем уровне. Как сказал Delfi Ärileht исполнительный директор Эстонского топливного союза Март Раамат, на августовские цифры продаж повлияли снизившиеся цены, жаркая погода в августе, а также низкая сравнительная база за аналогичный месяц прошлого года. „В августе цены как на дизельное топливо, так и на моторный бензин были примерно на 10 центов ниже, чем в июне-июле. Учитывая, как эстонские потребители чувствительны к цене, более выгодная цена наверняка положительно сказалась на цифрах продаж“, - сказал Раамат.
Руководитель Эстонского топливного союза добавил также, что так сложилось исторически, что климатические условия в летний период существенно влияют на потребление топлива. „Агентство окружающей среды уже сообщило, что нынешний август был исключительно жарким и сухим, судя по цифрам, можно предположить, что поездки, отложенные из-за высоких цен на топливо в начале лета, пришлись на этот месяц. В прошлом году август был холодным и дождливым, и базовое потребление топливо было ниже, чем в другие месяцы“, - сказал Раамат, говоря об объемах продаж моторного топлива в августе.
По его словам, данные по уездам говорят о том, что опасения насчет того, что приграничная торговля с Латвией вырастет, к счастью, не реализовались. „Эстония одна из пяти стран Евросоюза, которая не стала протягивать руку помощи своим жителям, чтобы смягчить шок от рекордного роста цен на топливо. Правительство Латвии, как известно, с 1 июля отменило обязательные биодобавки в моторное топливо, рассчитывая таким образом снизить цены примерно на десять центов. И хотя в Латвии цены в августе действительно снизились, данные по эстонским уездам не свидетельствуют о том, что жители Эстонии стали заправляться топливом в Латвии“, - сказал Раамат.
По данным официального Oil Bulletin Еврокомиссии, в августе в Латвии моторный бензин продавался в среднем на 7,9 цента и дизельное топливо на 3,4 цента дешевле, чем в Эстонии. „В Латвии налоговая нагрузка на моторный бензин была ниже на 6,5 центра, в августе разница в ценах выросла еще больше не в пользу нашего потребителя. Но все же на цену моторного бензина это повлияло меньше, чем рассчитывали латыши. Что касается дизельного топлива, то отказ от биодобавок привел к тому, что цена на него по ту сторону южной границы снизилась на 6-7 центов. К сожалению, в Латвии дизельное топливо стоит дешевле, чем в Эстонии“, - отметил Раамат.