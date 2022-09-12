Nõo Lihatööstus: в следующем году выбор продуктов питания в Эстонии может стать намного беднее(2)
По мнению председателя совета Nõo Lihatööstus Симмо Круустюка, безумный рост цен на энергию и сырье создал ситуацию, когда в следующем году выбор мясных продуктов в магазинах может оказаться намного меньше, а часть местных производителей, вероятно, не будет способна продолжать работать, как прежде.
„Отечественная пищевая промышленность должна выжить. В трудные времена производимые в Эстонии качественные продукты питания и их производители должны быть сохранены, чтобы наша пищевая промышленность не попала полностью в руки иностранных владельцев. Не в интересах государства, чтобы прибыль компаний выводилась из Эстонии, местные заводы закрывались, а производство уходило в Польшу. В результате прилавки магазинов заполнятся продуктами, ориентированными на так называемую международную потребительскую базу, а продукты питания, основанные на предпочтениях жителей Эстонии, станут нишевыми товарами“, - предупредил Круустюк.
По его словам, ситуация в пищевой промышленности очень сложная. Например, у Nõo Lihatööstus счет за электроэнергию в прошлом месяце составил 250 000 евро – в 5 раз больше, чем в августе прошлого года. По данным Союза пищевой промышленности Эстонии, потребление энергии на предприятиях отрасли уже составляет 20% себестоимости продукции. В августе этот показатель, вероятно, был еще выше.
По мнению Круустюка, правительство должно поддержать предложение Эстонской торгово-промышленной палаты и Союза пищевой промышленности Эстонии об ограничении цен на энергоносители для предприятий пищевой промышленности.
Повышение цен на энергоносители оказывает очень существенное влияние на всю пищевую промышленность, ведь с невероятной скоростью росли и все остальные затраты – сырье, материалы, транспорт, заработная плата и т.д.
„Рост цен на сырье в этом году был таким же безумным, как и на энергоносители. Цены на свинину, птицу и говядину находятся на рекордно высоком уровне. Снижения не предвидится, поскольку Западную Европу поразила засуха, а высокие цены на энергоносители досаждают всем“, - описал ситуацию Круустюк.
В результате производители значительно сокращают ассортимент продукции, и выбор продуктов в стране может обеднеть. „Я беспокоюсь, потому что на прилавках наших магазинов снова появляются костно-мясная масса и другие малоценные продукты. Поскольку потребитель стал очень чувствительным к цене, некоторые производители видят решение в использовании сырья низкого качества“, - сказал Круустюк.
В последние годы компания Nõo Lihatööstus приложила много усилий, чтобы жители страны питались более здоровой пищей. „Высокие входные цены в конечном итоге приводят к тому, что потребители вынуждены есть какую-то гадость, – сказал Круустюк, посоветовав избегать продуктов скверного качества. – Скорее уж ешьте меньше, но здоровую пищу“. Nõo Lihatööstus не готов идти на компромисс в отношении качества продуктов, и потребители это знают.