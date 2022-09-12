Экономика
12.09.2022, 10:20

В Эстонии 1,89 евро, в Польше 1,39 евро - как и почему отличаются цены на топливо в Европе?

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Kütusetankimine
Kütusetankimine
ФОТО: Argo Ingver | Ekspress Meedia

„Ездили на экскурсию в Польшу и на обратном пути залили полный бак, потому что бензин там намного дешевле, чем в Эстонии - почему у нас не так дешево?“ - такой вопрос от друзей и знакомых приходится слышать довольно часто. Виной тому в большей степени не желание торговцев топливом заработать, а разная политика каждой страны в отношении акцизного налога, а также текущие меры поддержки по сдерживанию роста цен на энергоносители, которые были введены во многих европейских странах.

Почему различаются цены на топливо, в каких европейских странах топливо на данный момент самое дешевое, а в каких – самое дорогое, в каких странах и какая поддержка оказывается покупателям топлива, рассказывается в публикации „Delfi Бизнес„.

Колебания цен продолжаются

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