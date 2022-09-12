В Эстонии 1,89 евро, в Польше 1,39 евро - как и почему отличаются цены на топливо в Европе?

„Ездили на экскурсию в Польшу и на обратном пути залили полный бак, потому что бензин там намного дешевле, чем в Эстонии - почему у нас не так дешево?“ - такой вопрос от друзей и знакомых приходится слышать довольно часто. Виной тому в большей степени не желание торговцев топливом заработать, а разная политика каждой страны в отношении акцизного налога, а также текущие меры поддержки по сдерживанию роста цен на энергоносители, которые были введены во многих европейских странах.