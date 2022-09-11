ПРОГНОЗ ПОГОДЫ | Дождливо и прохладно: на Эстонию надвигается настоящая осень?

Понедельник, 12.09:

Ночью: Ясно, на юго-востоке Эстонии переменная облачность, без осадков. Местами образуется туман. Ветер восточных направлений 1-7 м/с. Температура воздуха 0..+6, на поверхности почвы до -4°С, на побережье до +12°С.

Днем: На севере Эстонии малооблачно, на юге - облачно с прояснениями, в основном без осадков. Ветер восточной четверти, на островах переменных направлений 2-7 м/с. Температура воздуха 13..18°С.

Вторник, 13.09:

Ночью: Небольшая и переменная облачность, без осадков. Местами туман. Ветер развернется с восточных направлений на южные 2-8 м/с. Температура воздуха 3..8, на поверхности почвы местами -1, на побережье до 11°C.

Днем: Облачно с прояснениями. Местами, в основном на западе Эстонии пройдёт кратковременный дождь. Вечером к островам подойдет более плотная зона дождей. Юго-восточный, южный ветер усилится 5-11, на побережье порывами 15 м/с. Температура воздуха 13..17°C.

Среда, 14.09:

Ночью: В основном облачно. Зона дождей распространится с островов через материковую часть в восточном направлении. Ветер юго-восточный, южный 6-12, порывами до 15, на побережье до 21 м/с, утром развернётся на островах к юго-западному. Температура воздуха 8..13°C.

Днем: Облачно с прояснениями. Временами дождь. Ветер юго-восточный, южный, на островах и западном побережье юго-западный 6-12, порывами до 15, на побережье до 20 м/с, вечером немного ослабеет. Температура воздуха 13..17°C.

Четверг, 15.09:

Ночью: Облачно с прояснениями. Во многих местах пройдет дождь. Ветер южный, юго-западный, на островах также западный 5-12, на побережье порывами до 15 м/с. Температура воздуха 8..13°C.

Днем: Облачно с прояснениями. Во многих местах пройдет дождь. Ветер юго-западный, западный 5-12, на побережье порывами до 15 м/с. Температура воздуха 13..16°C.