11.09.2022, 17:30
Электричество на бирже в понедельник подешевеет до 258 евро за мегаватт-час
ФОТО: | Õhtuleht
Среднесуточная стоимость электроэнергии в эстонской ценовой зоне биржи Nord Pool в понедельник, 12 сентября, снизится до 258,33 евро за мегаватт-час, пишет rus.err.ee.
По сравнению с воскресеньем, когда среднесуточная биржевая цена на электроэнергию составила 282,05 евро, тариф снизится на 8,4%, свидетельствуют данные Nord Pool.
Дороже всего в течение дня электричество в понедельник будет стоить с 10 до 12 часов утра, когда тариф будет превышать 400 евро за мегаватт-час.
Минимальный тариф будет с 23:00 до полуночи, когда стоимость электричества составит 88,37 евро за мегаватт-час. Еще дешевле будет первый час вторника - 69,99 евро.