Электричество на бирже в понедельник подешевеет до 258 евро за мегаватт-час

По сравнению с воскресеньем, когда среднесуточная биржевая цена на электроэнергию составила 282,05 евро, тариф снизится на 8,4%, свидетельствуют данные Nord Pool.

Дороже всего в течение дня электричество в понедельник будет стоить с 10 до 12 часов утра, когда тариф будет превышать 400 евро за мегаватт-час.

Минимальный тариф будет с 23:00 до полуночи, когда стоимость электричества составит 88,37 евро за мегаватт-час. Еще дешевле будет первый час вторника - 69,99 евро.