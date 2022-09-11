Из-за решения Германии под ударом оказывается и Эстония

Европа вступает в очень трудную зиму, когда каждый мегаватт энергии на счету и, образно говоря, каждая включенная лампочка обойдется дороже, чем когда-либо прежде. Однако Германия приняла решение закрыть до конца года три АЭС, как было решено еще в 2011 году. В июле сетевым операторам Германии было предложено провести стресс-тест, чтобы убедиться, что сеть выдержит холодную зиму. В него в качестве рисков были включены поведение России, беды французских АЭС из-за засух, а также проблемы производства гидроэлектроэнергии в ряде стран.

Однако до конца года страна решила отказаться от ядерной энергетики и закрыть три реактора. Сегодня на их долю приходится от 5 до 7 процентов производства электроэнергии в Германии. Стресс-тест показал, что это решение в первую очередь затрагивает соседей Германии, делая электроэнергию дороже.

„У нас очень высокий уровень безопасности, когда речь идет об электроснабжении. У нас достаточно электроэнергии“, — заявил в начале сентября министр экономики страны Роберт Хабек.

„Мы страна-экспортер электроэнергии, но мы являемся частью европейской системы“, — добавил он. Сетевые операторы заявили в своем отчете, что наихудшим сценарием будет отключение электроэнергии для крупных предприятий или прекращение экспорта энергии. Соседи Германии являются импортерами их электроэнергии, и французские политики уже потребовали, чтобы Германия сохранила электростанции в рабочем состоянии.