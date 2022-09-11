Из-за решения Германии под ударом оказывается и Эстония(98)
Решение Германии закрыть свои последние атомные электростанции в разгар тяжелейшего энергетического кризиса ввело соседние страны в ступор. Было даже заявление из Швеции, что они могли бы тогда „отрезать“ балтийский кабель.
Европа вступает в очень трудную зиму, когда каждый мегаватт энергии на счету и, образно говоря, каждая включенная лампочка обойдется дороже, чем когда-либо прежде. Однако Германия приняла решение закрыть до конца года три АЭС, как было решено еще в 2011 году. В июле сетевым операторам Германии было предложено провести стресс-тест, чтобы убедиться, что сеть выдержит холодную зиму. В него в качестве рисков были включены поведение России, беды французских АЭС из-за засух, а также проблемы производства гидроэлектроэнергии в ряде стран.
Однако до конца года страна решила отказаться от ядерной энергетики и закрыть три реактора. Сегодня на их долю приходится от 5 до 7 процентов производства электроэнергии в Германии. Стресс-тест показал, что это решение в первую очередь затрагивает соседей Германии, делая электроэнергию дороже.
„У нас очень высокий уровень безопасности, когда речь идет об электроснабжении. У нас достаточно электроэнергии“, — заявил в начале сентября министр экономики страны Роберт Хабек.
„Мы страна-экспортер электроэнергии, но мы являемся частью европейской системы“, — добавил он. Сетевые операторы заявили в своем отчете, что наихудшим сценарием будет отключение электроэнергии для крупных предприятий или прекращение экспорта энергии. Соседи Германии являются импортерами их электроэнергии, и французские политики уже потребовали, чтобы Германия сохранила электростанции в рабочем состоянии.
Однако Германия решила оставить две АЭС - в Баварии и Баден-Вюртемберге, в резерве до апреля 2023 года. По словам Хабека, после апреля резервные станции также будут закрыты навсегда. Есть одна вероятность, что атомные станции продолжат работу. Это произойдет в ситуации, если производство электроэнергии между северной и южной Германией будет различаться до такой степени, что сеть не сможет выдерживать нагрузки. Запуск станций займет „около недели“, сказал министр, который также является вице-председателем Партии зеленых. В коалиции появились трещины. Либеральная СвДП (Свободная демократическая партия Германии) была явно проядерной.
„В такие времена вы должны использовать любую возможность, чтобы снизить цену как для людей, так и для компаний“, — заявил министр финансов Кристиан Линдер. Противодействие атомным электростанциям является одной из центральных идей Партии зеленых в Германии, и они также пользовались поддержкой самой крупной партии в парламенте — социал-демократов.
Лидером социалистов является лично канцлер Олаф Шольц, и он был более осторожен в своих высказываниях и тоже хотел второго стресс-теста, но на прошлой неделе парламент все же принял окончательное решение против ядерной энергетики. Отношения внутри правительства уже обострились из-за чрезвычайных мер по оказанию помощи, выплачиваемых частным лицам и предприятиям.
„Долг каждой страны — сделать все возможное, чтобы производство энергии стало возможным“, — сказал Тьерри Бретон, комиссар Европейского Союза по внутреннему рынку, после встречи 8 сентября с правительством Германии. Он похвалил Бельгию за задержку выхода из атомной энергетики.
Для зеленых решение парламента стало победой, хотя они сами дали зеленый свет перезапуску угольных электростанций и увеличению пропускной способности для импорта ископаемого топлива.
Их решение нигде не популярно. „Если Германия не возьмет на себя ответственность за свою энергетическую безопасность, я представлю нашему правительству план по перерезанию Балтийского кабеля“, — заявил Таке Анстоот, представитель Шведской партии зеленых. „Солидарность работает только в том случае, если никто не причиняет вреда“, — добавил он.
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