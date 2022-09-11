11.09.2022, 15:52
ФОТО | Президент Карис о смерти Елизаветы II: мир потерял великого лидера(16)
ФОТО: Presidendi kantselei
Президент Алар Карис выразил соболезнования посольству Соединенного Королевства в Таллинне в связи со смертью королевы Елизаветы II.
Глава Эстонского государства принес цветы к посольству и написал в книге соболезнований: „с великой грустью склоняю голову в память о Ее Величестве Королеве Елизавете II, кавалере ордена Креста Марии. Его мудрое, уравновешенное, теплое и сердечное отношение ко всем вдохновляло многих. Мир потерял великого лидера, который был символом стойкости и преданности“.
Он добавил, что от имени народа Эстонии и от себя лично выражает искренние соболезнования королю Карлу III, королевской семье и народу Соединенного Королевства.