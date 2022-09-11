ФОТО | Президент Карис о смерти Елизаветы II: мир потерял великого лидера

Глава Эстонского государства принес цветы к посольству и написал в книге соболезнований: „с великой грустью склоняю голову в память о Ее Величестве Королеве Елизавете II, кавалере ордена Креста Марии. Его мудрое, уравновешенное, теплое и сердечное отношение ко всем вдохновляло многих. Мир потерял великого лидера, который был символом стойкости и преданности“.