Надо ли выходить из второй ступени: 6 вопросов банкиру

Год – это небольшой период, и все выводы будут предположительными. Многое зависит от того, в каком фонде остались бы накопления. Нужно также учитывать, что ситуация на финансовых рынках в течение последнего года была нервная и сильно менялась – и пенсионные фонды вместе с ней. Из пенсионных фондов II ступени SEB за последние годы самым успешным был Pensionifond Indeks 100, чья производительность в период с 01.09.2021 по 15.08.2022 была 3.53%.

Сколько бы те, кто вывел свои накопления в первую волну, могли бы этот за год заработать на своих накоплениях, если бы не забирали деньги из второй ступени?

Примерно 10% из тех, кто забрал деньги в сентябре 2021 года, потратили их на погашение своих денежных обязательств. Большинство потратило их на крупные покупки: в сентябре таких было 30%, в октябре – 40%, в конце 2021 года – уже 50%. Например, если сравнить сделки по платежным картам за сентябрь 2021 года с тем же периодом других предшествовавших лет, то существенно возросли платежи в магазинах, продающих электронику и домашнюю обстановку.

Количество тех, кто забирал деньги из II ступени в этом году, стабильно уменьшалось, и поэтому SEB в последнее время не делал статистические выкладки.

Если сравнить с теми, кто забирал деньги в этом году, то как изменился средний портрет человека?

Согласно составленному SEB профилю такого человека, в среднем те, кто забрал деньги из второй пенсионной ступени, очень походили на среднего жителя Эстонии – но были и некоторые детали. Например, это чаще были мужчины, чем женщины, более пожилого возраста, нежели молодые, чаще всего получавшие небольшую, а не высокую зарплату, и чаще всего их родной язык – не эстонский.

Скоро будет год, как люди получили первые деньги из пенсионной ступени. Есть ли данные, кто (пол, возраст, имущественное положение, национальность) в основном забирал свои накопления из второй ступени в сентябре 2021 года?

Некоторые подумывают о том, чтобы в ближайшее время забрать свои деньги из пенсионной ступени, чтобы подготовиться к кризису или запастись средствами на оплату коммунальных расходов и отопления. Что бы вы могли им сказать?

II ступень предназначена для того, чтобы в пенсионном возрасте у человека был дополнительный доход. Работающий человек должен, несмотря на все, способен найти достаточно источников дохода, чтобы покрыть свои текущие расходы. Конечно, можно потратить деньги из II ступени на коммунальные платежи, но как платить за коммуналку потом, когда вместо нынешней зарплаты останется в качестве дохода только государственная пенсия? Именно тогда деньги из II ступени станут существенным подспорьем. И если кто-то подумывает забрать деньги, чтобы заплатить этой зимой за коммуналку, то он опоздал: даже если подать заявление сейчас (а в этом году последний срок – до конца ноября), то накопления из II ступени можно будет забрать только в мае 2023 года.

Что бы вы сказали тем, кто решил оставить свои деньги во второй ступени? Правильно ли они поступили?

По состоянию на 12.08.2022 общий объем фондов II ступени составлял 4 277 087 491 евро. По состоянию на 15.08.2022 в фондах II ступени было всего 522 198. В среднем получается примерно по 8000 евро на каждого.

Когда человек забирает деньги из II ступени, прекращаются и взносы туда. Очевидно, что самый главный мотиватор для того, чтобы продолжать делать взносы во II ступень – это те 4% от зарплаты, которые вносит государство и которые при поступлении на пенсионный счет становятся собственностью получателя. Тем, кто остался во II ступени, мы советуем быть в курсе того, что происходит с вашими накоплениями, и выбирать фонд с такой степенью рискованности, которую вы можете себе позволить. Финансовые рынки сейчас беспокойны, и в этой ситуации не нужно принимать решений, которые основываются на эмоциях. Например, не нужно вдруг менять свой фонд на другой, с большей или меньшей степенью риска, особенно если у вас до пенс