ФОТО | Перед Горхоллом поставили 186 пустых стульев

„Каждый стул заставляет нас думать, что мы должны делать больше для предотвращения самоубийств в Эстонии. Учитывая, что, согласно исследованиям, один суицид затрагивает в среднем 135 близких человек, ежегодно около 25 000 человек страдают от суицида“, - сказала генеральный директор Peaasi.ee, клинический психолог Анна-Кайса Ойдермаа.

В День предотвращения самоубийств генеральный директор Peaasi.ee, клинический психолог Анна-Кайса Ойдермаа и генеральный директор Эстонской коалиции психического здоровья и благосостояния VATEK Отт Оя передали министру здравоохранения и труда Пеэпу Петерсону обращение, подготовленное экспертами по психическому здоровью жителей Эстонии.

„Каждый четвертый человек в течение года испытывает проблемы с психическим здоровьем, и каждый год 200 000 человек в Эстонии остаются без необходимой психиатрической помощи. Трудности с психическим здоровьем особенно распространены среди молодежи. Проблемы с психическим здоровьем можно предотвратить или уменьшить их влияние на качество жизни посредством раннего вмешательства. Нам нужны незамедлительные и конкретные шаги, чтобы каждый мог получить необходимую помощь в области психического здоровья. Мы призываем принять необходимые меры, чтобы каждый год в День предотвращения самоубийств в ряду было меньше пустых стульев“, — сказала Анна-Кайса Ойдермаа.

Инсталляция „Я здесь“ была создана в сотрудничестве с актрисой Лийс Линдмаа и хореографом Лийс Варес.

MTÜ Peaasjad занимается укреплением психического здоровья, предотвращением проблем, ранним вмешательством и снижением стигмы в нашем обществе. За свою деятельность компания Peaasjad получила звание друга здоровья 2020 года и ежегодную президентскую награду в области социальной работы. В конце 2020 года общественная организация Peaasjad была признана деятелем гражданского общества года и неправительственной организацией года.

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