ФОТО | Перед Горхоллом поставили 186 пустых стульев(6)
Чтобы привлечь внимание к необходимости предотвращения самоубийств, Peaasi.ee разместили на площади перед городским холлом 186 пустых стульев, потому что столько людей погибло в прошлом году в результате самоубийств.
„Каждый стул заставляет нас думать, что мы должны делать больше для предотвращения самоубийств в Эстонии. Учитывая, что, согласно исследованиям, один суицид затрагивает в среднем 135 близких человек, ежегодно около 25 000 человек страдают от суицида“, - сказала генеральный директор Peaasi.ee, клинический психолог Анна-Кайса Ойдермаа.
В День предотвращения самоубийств генеральный директор Peaasi.ee, клинический психолог Анна-Кайса Ойдермаа и генеральный директор Эстонской коалиции психического здоровья и благосостояния VATEK Отт Оя передали министру здравоохранения и труда Пеэпу Петерсону обращение, подготовленное экспертами по психическому здоровью жителей Эстонии.
„Каждый четвертый человек в течение года испытывает проблемы с психическим здоровьем, и каждый год 200 000 человек в Эстонии остаются без необходимой психиатрической помощи. Трудности с психическим здоровьем особенно распространены среди молодежи. Проблемы с психическим здоровьем можно предотвратить или уменьшить их влияние на качество жизни посредством раннего вмешательства. Нам нужны незамедлительные и конкретные шаги, чтобы каждый мог получить необходимую помощь в области психического здоровья. Мы призываем принять необходимые меры, чтобы каждый год в День предотвращения самоубийств в ряду было меньше пустых стульев“, — сказала Анна-Кайса Ойдермаа.
Инсталляция „Я здесь“ была создана в сотрудничестве с актрисой Лийс Линдмаа и хореографом Лийс Варес.
MTÜ Peaasjad занимается укреплением психического здоровья, предотвращением проблем, ранним вмешательством и снижением стигмы в нашем обществе. За свою деятельность компания Peaasjad получила звание друга здоровья 2020 года и ежегодную президентскую награду в области социальной работы. В конце 2020 года общественная организация Peaasjad была признана деятелем гражданского общества года и неправительственной организацией года.
Куда обратиться за психологической помощью?
С проблемами психического здоровья не стесняйтесь обращаться к своему семейному врачу.
При желании вы можете обратиться за консультацией по общегосударственному бесплатному телефону консультаций семейного врача 1220.
Электронное консультирование – peaasi.ee; lahendus.net.
Если проблема не терпит отлагательств, то звоните:
Помощь детям: 116111 (24h)
Телефон помощи жертвам 116 006 (24h)
Телефон душепопечения 116 123 (24h)
Линия жизни: 6558 088 (на эстонском языке), 655 5688 (на русском языке) (ежедневно 19-07)
Скорая помощь: 112 (24h)
Или обратитесь в службу экстренной помощи:
Отделение неотложной помощи психиатрической клиники в Таллинне: 6172 650 (круглосуточно) Палдиски мнт, 52
Неотложная помощь психиатрической клиники в Тарту: 731 8764 (круглосуточно) Рая, 31
Неотложная помощь отделения психиатрии в Пярну: 516 0379 (круглосуточно) Ристику, 1
Неотложная помощь психиатрической клиники в Вильянди: 435 4255 (круглосуточно) Ямеяла, Парги теэ, 6
Отделение неотложной помощи в Нарве: 357 1795 (круглосуточно) Хайгла, 1
Отделение неотложной медицины в Ахтме: 331 1074 (круглосуточно) Ахтме мнт, 95