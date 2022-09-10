ОТВЕЧАЕТ КАНЦЛЕР ЮСТИЦИИ | Можно ли неграждан лишить права голоса на местных выборах?

Отвечает канцлер права Юлле Мадизе:

Мы проанализировали эти вопросы, взвесив аргументы обеих сторон. В настоящее время больше аргументов говорит в пользу того, что в соответствии с Конституцией все постоянные граждане имеют право участвовать в выборах. Баллотироваться в органы власти могут только граждане, и это тоже верно.

Право участвовать в выборах должно быть предоставлено как можно большей части общества, именно поэтому избирательное право предоставлено 16-17-летним молодым людям. Местное самоуправление решает местные дела: устанавливает земельные планировки города или волости, решает вопросы, которые касаются, например, школьных обедов или поддержки семейного врача, чтобы он продолжал работать в волости, и т.д.

В современном мире исходят из того, что в решении вопросов и проблем должна участвовать как можно большая часть местной общины. В Конституции сказано, что государственную власть осуществляет народ через граждан Эстонии и только они могут участвовать в выборах Рийгикогу. В выборах в местное самоуправление пронимают участие люди, постоянно проживающие на его территории.

На самом деле граждане третьих стран, судя по результатам исследования, редко участвуют в выборах. Для многих, наверное, является сюрпризом, что парламентские фракции, которые им, может быть, не нравятся, находятся у власти благодаря голосам граждан Эстонии, а не граждан третьих стран. Если лишить их права голоса, в местных выборах не смогут участвовать также граждане Украины, США и многих других стран, которые постоянно проживают в Эстонии.

Имеет ли смысл правительству пытаться изменить ситуацию, приняв соответствующий закон?

Если парламент примет такой закон, то уже президент будет решать, согласуется ли он с Конституцией, провозглашать его или нет. Если президент провозгласит закон, следующий шаг за нами — будет инициирована процедура конституционного надзора и дело передано в Государственный суд для проверки конституционности закона. Это нормальный ход.