Юри Ратас: Центристская партия не планирует обсуждать вопрос об исключении Яны Тоом из своих рядов(10)
Член Европарламента и Центристской партии Яна Тоом направила Еврокомиссии запрос, в котором она осуждает решение Балтийских стран и Польши ограничить въезд граждан России. Центристская партия, как сказал ее председатель Юри Ратас, не планирует обсуждать вопрос об исключении Яны Тоом.
Председатель партии Isamaa Хелир-Валдор Сеэдер сказал Delfi, что удивлен тем, что Яна Тоом все еще является членом Центристской партии. „Деятельность Тоом, направленная против безопасности эстонского государства, намного опаснее и наносит больший вред имиджу Эстонии, чем вербальные заявления Михаила Стальнухина“, - сказал он. В начале этой недели Стальнухин был исключен из рядов Центристской партии из-за занятой им позиции в отношении эстонского правительства.
„Если Хелир-Валдор Сеэдер хочет вступить в Центристскую партию и решать дела этой партии, ему следует написать заявление“, - сказал Ратас, комментируя заявление председателя Isamaa. Как полагает Ратас, слова Сеэдера объясняются низким рейтингом партии Isamaa и желанием переманить избирателей EKRE.
„Член Европейского парламента имеет право запрашивать базовые документы и правовые основания. Насколько мне известно, об этом же говорили Северные страны, которые тоже хотели бы знать, насколько правомочно такое решение“, - сказал Ратас.
Заместитель председателя Центристской партии Яанус Карилайд согласен с Юри Ратасом. „Яна Тоом, пользуясь своим мандатом депутата Европарламента, хочет с помощью меморандума лучше понимать цели Шенгенского соглашения о границах. Северные страны также трактуют Шенгенское соглашение иначе, чем страны Балтии и Польша“, - сказал он.
Следует ли действия Яны Тоом рассматривать как признак того, что Центристская партии не придерживается единого мнения по поводу ограничений на въезд и запрета на выдачу виз?
Карилайд так не считает. „Даже если содержание письма не нравится, это не значит, что оно не должно быть написано“, - сказал он.
Мэр Таллинна и заместитель председателя Центристской партии Михаил Кылварт, сославшись на то, что не читал запроса Яны Тоом и не слышал о том, что сказал Хелир-Валдор Сеэдер, от комментариев воздержался.
Яна Тоом: страны-члены шенгенской зоны не имеют права устанавливать дополнительные меры
Яна Тоом направила Еврокомиссии запрос в связи с решением, согласно которому Эстония и еще три страны Евросоюза договорились нарушить Шенгенский кодекс о границах.
Обеспокоенность Яны Тоом вызвало опубликованное в четверг сообщение премьер-министра Каи Каллас о том, что с 19 сентября Эстония, Латвия, Литва и Польша устанавливают ограничения на въезд граждан России с туристическими визами.
Как отмечается в пресс-релизе Бюро Яны Тоом, кодекс недвусмысленно определяет причины, которыми можно обосновать ограничение въезда в страну обладателя шенгенской визы. Подобные решения должны приниматься для каждого случая отдельно, права страны-члена на дополнительные меры кодексом не предусмотрены.
В своем письме Еврокомиссии Яна Тоом отмечает, что инициатива четырех стран создает опасный прецедент нарушения одного из фундаментальных правовых актов Евросоюза. Депутат Европарламента настаивает на том, чтобы Еврокомиссия направила меморандум странам, о которых идет речь.
„Эстония — член Евросоюза и обязана соблюдать европейское право точно так же, как Бельгия, Польша или Венгрия, - прокомментировала Яна Тоом. - Так что я буду с нетерпением ждать ответа Еврокомиссии. Если в Евросоюзе начнет действовать право „нельзя, но если очень хочется, то можно“, о каком принципе верховенства права мы вообще можем говорить?“
Северные страны решили не вводить запрет на выдачу виз, так как сомневаются в правомочности этого шага, они ждут, когда свое мнение выскажет Еврокомиссия.