Новости Эстонии
10.09.2022, 13:15

Хелир-Валдор Сеэдер: почему Яна Тоом все еще является членом Центристской партии?

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Яна Тоом и Хелир-Валдор Сеэдер
Яна Тоом и Хелир-Валдор Сеэдер
ФОТО: Delfi Meedia

Лидер партии Isamaa Хелир-Валдор обращает внимание на то, что дейcтвия Яны Тоом, обратившейся в Еврокомиссию с запросом по поводу решения о запрете въезда российских граждан, представляют для Эстонии намного большую опасность, чем слова Михаила Стальнухина, недавно исключенного из Центристской партии.

Как известно, депутат Европарламента Яна Тоом (Центристская партия) направила Еврокомиссии запрос в связи с решением, которое: как считает Тоом, нарушает Шенгенский кодекс о границах.

Обеспокоенность Яны Тоом вызвало опубликованное 8 сентября сообщение премьер-министра Каи Каллас о том, что с 19 сентября Эстония, Латвия, Литва и Польша устанавливают ограничения на въезд граждан России с туристическими визами.

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