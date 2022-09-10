10.09.2022, 13:15
Хелир-Валдор Сеэдер: почему Яна Тоом все еще является членом Центристской партии?(38)
ФОТО: Delfi Meedia
Лидер партии Isamaa Хелир-Валдор обращает внимание на то, что дейcтвия Яны Тоом, обратившейся в Еврокомиссию с запросом по поводу решения о запрете въезда российских граждан, представляют для Эстонии намного большую опасность, чем слова Михаила Стальнухина, недавно исключенного из Центристской партии.
Как известно, депутат Европарламента Яна Тоом (Центристская партия) направила Еврокомиссии запрос в связи с решением, которое: как считает Тоом, нарушает Шенгенский кодекс о границах.