Хелир-Валдор Сеэдер: почему Яна Тоом все еще является членом Центристской партии?

Лидер партии Isamaa Хелир-Валдор обращает внимание на то, что дейcтвия Яны Тоом, обратившейся в Еврокомиссию с запросом по поводу решения о запрете въезда российских граждан, представляют для Эстонии намного большую опасность, чем слова Михаила Стальнухина, недавно исключенного из Центристской партии.