Энергокризис в ЕС: Брюссель идет на крайние меры

Это причины, по которым фон дер Ляйен считает столь важной эту меру, даже если она повлечет за собой полное прекращение поставок газа из России - пояснила Симсон, на лацкане жакета которой были приколоты ленточки в цветах украинского флага. Она заверила, что ЕС уже несколько месяцев готовится к тому, что Путин рано или поздно в любом случае перекроет Европе кран.

Со своей стороны, глава Еврокомиссии аргументирует свое решение тем, что газовые доходы России идут на продолжение развязанной Владимиром Путиным жестокой войны в Украине. „Россия использовала поставки газа в качестве оружия, чтобы спровоцировать энергетический кризис грядущей зимой, а также чтобы ослабить нашу экономику и политически разделить Европейский Союз, - заявила на пресс-конференции еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон. - Мы должны гарантировать, что эти усилия потерпят крах“.

Еврокомиссия предлагает ввести потолок цен на газ и в ближайшие дни займется разработкой конкретных мер. Известно, что председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen) хочет установить потолок цен только на газ из России, однако многие страны считают, что добиться снижения цен можно будет лишь введя такое ограничение и для других поставщиков.

Поэтому совет министров энергетики стран-членов ЕС на экстренном заседании в пятницу, 9 сентября, поддержал разработанный Еврокомиссией срочный план для смягчения последствий энергетического кризиса. Он состоит из пяти пунктов.

В беспрецедентной ситуации, сложившейся на рынке энергоносителей, Евросоюзу придется принимать беспрецедентные меры. Эту фразу в Брюсселе повторяют уже несколько дней. Политики всех стран сходятся во мнении, что сейчас не время для дискуссий - необходимо срочно принимать решения. Проблемы, на преодоление которых в обычных условиях потребовался бы не один законодательный период, Евросоюзу придется решать в течение нескольких дней, в крайнем случае - недель: цены на энергоносители астрономические, а зима не за горами и социальное давление растет.

„Это больная тема для Австрии и для меня лично, - говорит австрийская министр энергетики Леоноре Гевесслер. - Хотя нам и удалось снизить зависимость от российского газа с 80 до менее 50 процентов, мы по-прежнему от него зависим, так что предложение ввести потолок цен мы сейчас поддержать не можем“.

По ее словам, Австрия под огромным давлением работает над полным выходом из российского газа „тераватт за тераваттом“ при помощи диверсификации, развития возобновляемых источников энергии, эффективного использования и экономии, но пока цель не достигнута.

Худший сценарий - безработица и бедность

„У нас заготовлены планы на все сценарии и на самый крайний случай полного прекращения поставок российского газа. Такой сценарий будет означать не только жесткое вмешательство государства в рыночную экономику, но и безработицу, и бедность - именно поэтому мы все стремимся этого избежать“, - подчеркнула Гевесслер перед заседанием министров энергетики.

В то же время потолок цен на газ из других стран, которого добивается, например, Италия, стал бы угрозой для энергетической безопасности ЕС, говорит еврокомиссар по энергетике Симсон. Поскольку в условиях ограниченного предложения на мировом газовом рынке Брюсселю необходимо продолжать искать замену российскому газу и поддерживать высокие уровни отгрузки СПГ.

Еврокомиссар заверила, что идет интенсивная работа над другими способами снижения цены на газ, например ведутся двусторонние переговоры с поставщиками, такими как Египет, Азербайджан, Алжир.

„Мы будем еще активнее проводить технические встречи с членами ЕС, наиболее зависимыми от российского газа“, - пообещала Симсон. Между тем венгерский министр похвастался успехами на переговорах с „Газпромом“ о дополнительных поставках в его страну.

„Разумная экономия“