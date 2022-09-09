Помимо семейных врачей медицинскую помощь военным беженцам из Украины будет оказывать Confido

Двери клиники Confido открыты для всех военных беженцев из Украины, нуждающихся в общей медицинской помощи. Приемы проходят в медицинском центре Confido на 4 этаже по адресу ул. Веэренни 51 каждый будний день в с 08:00 до 16:00. Чтобы попасть на прием, необходимо предварительно зарегистрироваться, это можно сделать по телефону +372 600 9090 или на сайте www.medhelp.ee .

„В Эстонии сейчас находятся военные беженцы из Украины, которые недавно прибыли в страну и пока не имеют здесь постоянного места жительства или работы, поэтому у них нет возможности выбрать своего семейного врача. Поэтому необходимо обеспечить доступность медицинских услуг первичного уровня в регионе, куда прибыло значительно большее число беженцев. Теперь в сотрудничестве с клиникой Confido мы можем предложить беженцам общую медицинскую помощь, которую оказывают врач общей практики и две медсестры. Это дополнительная возможность получить медицинскую помощь для тех беженцев, которые еще не включены в регистры семейных врачей. Медицинская помощь оказывается в таком же порядке, как ее получают застрахованные лица в Эстонии - например, военному беженцу из Украины не нужно платить за визит к врачу общей практики“, — сказал Марко Тяхнас, руководитель отдела отношений с партнерами Кассы Здоровья.

Кроме других возможностей, необходимую медицинскую помощь и консультацию можно получить на пароме „Isabelle“, который предоставляет убежище военным беженцам из Украины. Приемы проходят четыре раза в неделю и, как и в поликлинике, общую медицинскую помощь на борту оказывают врач общей практики и медсестры. Кроме этого, в медицинском центре Веэренни в Таллинне открыт отдельный центр проверки здоровья для военных беженцев, где, помимо общей медицинской помощи и общей проверки состояния здоровья, военные беженцы могут получить консультацию о процедурах, необходимых лекарствах и вакцинировании.

Помимо вышеперечисленных возможностей, военные беженцы из Украины по-прежнему могут получать необходимую медицинскую помощь в центрах семейной медицины по всей Эстонии. Информацию о центрах семейных врачей, оказывающих первичную медицинскую помощь, можно найти на сайте Больничной кассы. Центры семейной медицины оказывают медицинскую помощь соответственно своим возможностям и, в случае необходимости, направляют их к врачу-специалисту для проведения дополнительных обследований и необходимых процедур.