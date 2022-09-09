Минобороны: российский военный оптимизм на паузе, завербовать необходимое количество человек не удалось

„Российская Федерация пытается получить боеприпасы из Северной Кореи“, — сказал полковник Март Вендла, добавив, что почти половина российской артиллерии должна быть израсходована, а удары украинцев по технике и складам боеприпасов принесли успех.

В целом есть повод для осторожного оптимизма в Украине. В настоящее время нет никакой активности с российской стороны, и достижение российских военных целей в значительной степени приостановлено. „Фронт застрял. Россия сосредоточена на защите и удержании обороны“, — сказал Вендла.

Тактический успех есть и в направлении Херсона, и в ближайшие дни может быть достигнут выход к Купянску. „Перегруппировка россиян для обороны Херсона привела к сокращению сил в районе Харькова. За пару дней было возвращено столько территории, сколько Россия заняла за два месяца. Атака проходит тактически очень хорошо“.

В то же время Россия продолжает успех своей пропаганды. „Россия создает впечатление, что все идет по плану и хорошо“, — сказал Вендла. Однако на самом деле с вербовкой у россиян тоже не все в порядке. „Не шло в направлении пополнения сил так быстро, как до сих пор надеялась Россия. Этот процесс значительно застопорился, а количество готовых отправиться на фронт, которое ожидалось собрать, составляет лишь около половины“.