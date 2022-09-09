10 интересных фактов о бабушках и дедушках Эстонии

Хотя большая часть бабушек и дедушек проживает в городах, по сравнению со средним распределением населения бабушки и дедушки чаще живут также в сельских областях. Статистика показала, что 56% бабушек и дедушек проживает в городах, 36% - в селах и 8% - в малогородских областях. Для сравнения: 61% всего населения проживает в городах, 30% - в селах и 9% - в малогородских областях (дополнительно об этом здесь )