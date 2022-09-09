ФОТО | Подтверждено: произведенные в Эстонии беспилотники прибыли в Украину

На фотографиях видно, как военнослужащие украинского медицинского батальона проводят испытания THeMIS. Испытания проходят на полигоне близ Киева.

В августе экс-президент Украины Петр Порошенко посетил Эстонию и подписал контракт с Milrem на покупку гусеничной техники. Украинцы назвали машину, представляющую собой гусеничную гибридную модульную пехотную систему, „Журавль“.

Ранее представитель Milrem Robotics Герт Ханкевиц говорил, что украинцы прошли тщательную подготовку.

Milrem продвигает THeMIS как устройство, которое помогает сократить количество людей на передовой. Его можно использовать и как транспортную, и как боевую машину — увозить раненых, подвозить боеприпасы. 11 стран приняли на вооружение оружие THeMIS, в том числе США, Великобритания и Германия.

THeMIS развивает скорость до 20 километров в час и может нести на себе 750 килограммов. Известно, что цена гусеничной машины - от 300 000 евро.