В прошлом году в Эстонии от самоубийств погибло в три раза больше людей, чем в ДТП(5)
В Эстонии в прошлом году в результате суицида погибли 186 человек, из них 149 мужчин. Чтобы привлечь внимание к большому количеству самоубийств, Peaasi.ee откроет инсталляцию под названием „Я здесь“, состоящую из 186 стульев под открытым небом перед Таллиннским городским холлом, завтра в 11 часов.
„Последние десять лет количество самоубийств держится на уровне двухсот человек в год. Однако изменился возраст. Помимо людей старшего и среднего возраста, увеличились самоубийства людей в возрасте от 20 до 30 лет. Кроме того, по сравнению с другими европейскими странами, Эстония находится в первых рядах по количеству суицида среди несовершеннолетних“, - сказала генеральный директор Peaasi.ee, клинический психолог Анна-Кайса Ойдермаа.
Согласно исследованиям, каждый суицид затрагивает в среднем 135 близких родственников покончившего с собой человека. Это означает, что ежегодно около 27 000 человек страдают по причине суицида.
„Большинство самоубийств можно предотвратить, но большое их количество показывает, что человек в свое время остался без помощи. В области психического здоровья необходимы немедленные и конкретные шаги для улучшения доступности психиатрической помощи, профилактики и раннего вмешательства“, — сказала Анна-Кайса Ойдермаа. - В настоящее время каждый четвертый человек испытывает проблемы с психическим здоровьем в течение года, и каждый год 200 000 человек в Эстонии остаются без необходимой психиатрической помощи. Как следствие, помимо человеческих страданий, можно наблюдать углубляющееся снижение трудоспособности и способности к обучению, давление на социальную систему и систему здравоохранения“.
В День предотвращения самоубийств Peaasi.ee и Eesti Vaimse Tervise ja Heaolu Koalitsioon VATEK представят подготовленное экспертами обращение о психическом здоровье жителей Эстонии.
Инсталляция „Я здесь“, созданная ко Дню предотвращения самоубийств, будет открыта возле Городского холла 10 сентября с 11:00 до 19:00. Частью инсталляции являются рассказы о переживаниях людей, об их трудных моментах и о том, что помогло двигаться вперед. Инсталляция создана в сотрудничестве с актрисой Лийс Линдмаа и хореографом Лийс Варес. На месте будут добровольцы, обученные оказанию первой помощи в области психического здоровья, поддерживающие людей.
В День предотвращения самоубийств в Rävala Reval Cafe в Таллинне (с 9:00 до 17:00) и в кафе Werner в Тарту (с 8:00 до 22:00) работают кафе психического здоровья. Волонтеры сидят за специально отмеченным столиком в кафе, одетые в белую футболку с надписью „Я здесь“, чтобы предложить себя в качестве поддерживающего слушателя или чтобы своим молчаливым присутствием дать понять, что вокруг всегда есть люди, которые готовы быть рядом.
MTÜ Peaasjad занимается укреплением психического здоровья, предотвращением проблем, ранним вмешательством и снижением стигматизации в нашем обществе. Peaasjad получили звание друга года в области здравоохранения 2020 года и ежегодную награду президента в области социальной работы за свою деятельность. В конце 2020 года общественная организация Peaasjad была признана Деятелем гражданского общества года и Неправительственной организацией года.
Куда обратиться за психологической помощью?
С проблемами психического здоровья не стесняйтесь обращаться к своему семейному врачу.
При желании Вы можете обратиться за консультацией по общегосударственному бесплатному телефону консультаций семейного врача 1220.
Электронное консультирование – peaasi.ee; lahendus.net.
Если проблема не терпит отлагательств, то звоните:
Помощь детям: 116111 (24h)
Телефон помощи жертвам 116 006 (24h)
Телефон душепопечения 116 123 (24h)
Линия жизни: 6558 088 (на эстонском языке), 655 5688 (на русском языке) (ежедневно 19-07)
Скорая помощь: 112 (24h)
Или обратитесь в службу экстренной помощи:
Отделение неотложной помощи психиатрической клиники в Таллинне: 6172 650 (круглосуточно) Paldiski mnt 52
Неотложная помощь психиатрической клиники в Тарту: 731 8764 (круглосуточно) Raja tn 31
Неотложная помощь отделения психиатрии в Пярну: 516 0379 (круглосуточно) Ristiku tn 1
Неотложная помощь психиатрической клиники в Вильянди: 435 4255 (круглосуточно) Jämejala, Pargi tee 6
Отделение неотложной помощи в Нарве: 357 1795 (круглосуточно) Haigla 1
Отделение неотложной медицины в Ахтме: 331 1074 (круглосуточно) Ahtme mnt 95