В прошлом году в Эстонии от самоубийств погибло в три раза больше людей, чем в ДТП

„Последние десять лет количество самоубийств держится на уровне двухсот человек в год. Однако изменился возраст. Помимо людей старшего и среднего возраста, увеличились самоубийства людей в возрасте от 20 до 30 лет. Кроме того, по сравнению с другими европейскими странами, Эстония находится в первых рядах по количеству суицида среди несовершеннолетних“, - сказала генеральный директор Peaasi.ee, клинический психолог Анна-Кайса Ойдермаа.

Согласно исследованиям, каждый суицид затрагивает в среднем 135 близких родственников покончившего с собой человека. Это означает, что ежегодно около 27 000 человек страдают по причине суицида.

„Большинство самоубийств можно предотвратить, но большое их количество показывает, что человек в свое время остался без помощи. В области психического здоровья необходимы немедленные и конкретные шаги для улучшения доступности психиатрической помощи, профилактики и раннего вмешательства“, — сказала Анна-Кайса Ойдермаа. - В настоящее время каждый четвертый человек испытывает проблемы с психическим здоровьем в течение года, и каждый год 200 000 человек в Эстонии остаются без необходимой психиатрической помощи. Как следствие, помимо человеческих страданий, можно наблюдать углубляющееся снижение трудоспособности и способности к обучению, давление на социальную систему и систему здравоохранения“.

В День предотвращения самоубийств Peaasi.ee и Eesti Vaimse Tervise ja Heaolu Koalitsioon VATEK представят подготовленное экспертами обращение о психическом здоровье жителей Эстонии.

Инсталляция „Я здесь“, созданная ко Дню предотвращения самоубийств, будет открыта возле Городского холла 10 сентября с 11:00 до 19:00. Частью инсталляции являются рассказы о переживаниях людей, об их трудных моментах и ​​о том, что помогло двигаться вперед. Инсталляция создана в сотрудничестве с актрисой Лийс Линдмаа и хореографом Лийс Варес. На месте будут добровольцы, обученные оказанию первой помощи в области психического здоровья, поддерживающие людей.