В Эстонском музее природы открылась грибная выставка. В пятницу гостей ждут на экскурсию!

В этом году грибная выставка пройдет более празднично, чем обычно. Первая грибная выставка Эстонского музея природы состоялась в 1946 году, и пусть за историю выставки бывали и некоторые паузы, на протяжении вот уже 60 лет эта традиционная выставка радует своих гостей.

Во время юбилейной выставки посетитель сможет заглянуть сквозь призму времени в прошлое грибных выставок музея и при помощи текстов выставки и аудиогидов узнать о том, как они были организованы раньше.

Для того что бы отметить важность юбилейной выставки, вышла в свет книга „60 грибных выставок в Эстонском музее природы“, которую подготовили кураторы выставки Марья-Лииса Кямара и Лооре Эрлих, основываясь на воспоминаниях и материалах архива. В книге представлен подробный обзор того, что сопутствует проведению выставки.

Экспозиция, как и всегда, отражает картину нынешнего грибного сезона. „На выставочные столы мы помещаем те виды грибов, которые собирают наши музейные работники. Таким образом, на выставке можно встретить и поучиться определять те грибы, которые произрастают в лесу именно в этот сезон“, - делится информацией куратор выставки Марья-Лииса Кямара.

„60 грибных выставок в масштабах Эстонии является самой длительной традицией проведения грибных выставок“, - добавила Кямара.

Музей предоставляет и посетителям возможность внести свой вклад в юбилейную выставку и приносить собранные ядовитые и съедобные грибы, это нужно делать с целой, неотрезанной ножкой. Собранные для выставки грибы можно приносить каждый день в период работы выставки (8.09-18.09 с 10.00-18.00). Консультанты проверят грибы, и в случае, если они подходят для выставки, принесенные трофеи тихой охоты смогут украсить выставочные столы.

И в мировом масштабе проведение грибных выставок с такой длительной историей, является уникальным. Поэтому музей приглашает тех, кто когда-либо посещал грибную выставку, поделиться своими воспоминаниями.