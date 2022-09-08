Президент Алар Карис нарвитянам: не надо стыдиться говорить „я русский“(72)
На прошедшем сегодня вечером в Нарвской арт-резиденции (в рамках фестиваля Station Narva) обсуждении Bazar в качестве слушателя побывал президент Эстонии Алар Карис. Для нарвитян это оказалось приятной неожиданностью, и, несмотря на некоторое замешательство в начале обсуждения, присутствие президента не смутило и не помешало говорить на волнующие темы честно и открыто.
Разумеется, тема переноса памятников осталась одной из самых болезненных и потому обсуждаемых. Мнения разнились, но в целом, признали, что для горожан это стало и шоком, и неожиданностью, и слишком резким поступком со стороны государства. Многие сошлись на том, что обращение в суд, несмотря на все сопутствующие обстоятельства, даже понимая, что Нарва бы, скорее всего, процесс проиграла, все же был бы неплохим опытом и примером решения вопросов демократическим путем.
Говорили и о трудностях грядущего перехода на эстоноязычное образование, и о ценностях, и о самоидентификации, о том, как определяют себя сами нарвитяне и вообще русскоязычные граждане Эстонии, о будущем и том, что и как делать дальше для развития города и региона.
Несмотря на то, что дискуссия была заявлена на русском языке (для желающих можно было использовать наушники с переводом на эстонский), в конечном итоге обсуждение велось на двух языках, и никого это не смущало. Президент наушниками не воспользовался, и слушал без перевода, прекрасно поняв и уловив суть.
Поскольку в обсуждении прозвучала тема национальности, то свою небольшую речь в конце мероприятия Алар Карис начал как раз с этой темы „Возможно, вопрос национальности это не настолько важный вопрос в плане самоидентитета... И не нужно стыдиться говорить „я русский“, не нужно искать каких-то особых конструкций для определения себя русским из Нарвы. Турок говорит, что он турок, немец - что немец, при этом они могут жить в Эстонии. Самое важное - смотреть вперед и видеть, что мы можем сделать для будущего своего края и Эстонии. И такие обсуждения должны быть регулярными, надо садиться и обсуждать, и думать, что будет дальше. Вместе мы справимся с трудностями“, - сказал президент.
После мероприятия президент Алар Карис коротко ответил на вопросы журналистов.
Ваши первые впечатления от встречи?
Мне все еще требуется время, чтобы обдумать все. Но важно, что такие обсуждения проходят. Не нужно бояться обсуждать сложные и злободневные темы, если только они не подстрекают к насилию или войне, а те конфликты, которые сейчас в нашем обществе возникли, в любом случае придется проживать.
Изменилось ли общество после переноса нарвского танка? Как вернуть доверие людей власти, есть ощущение, что оно пошатнулось?
Я уже ранее это говорил, что возникшее в некотором смысле состояние шока даже необходимо, чтобы мы могли начать снова дискутировать, глядя в будущее. То, что казалось, что за 30 лет как-то само разрешится... ну, не разрешилось. Этим нужно заниматься.
Как я услышал из сегодняшней дискуссии, мнения нарвитян разнятся, и даже на месте, где был танк, собираются совершенно разные люди с разными мыслями и оценками произошедшего. Я не вижу ситуацию в чересчур трагичном свете, я больше склоняюсь к тому, что нужно двигаться дальше. То, что я приехал в Нарву на пару дней и послушал и пообщался с местными людьми, не решит вопрос, такие визиты, конечно, нужны, но этими вопросами необходимо заниматься постоянно. Важно, чтобы нарвитяне могли говорить между собой и говорить с государством.
Вы уже встречались с российскими студентами Нарвского колледжа? Они рассказывали вам, как их печалит неопределенное будущее (в плане видов на жительство и возможности продолжить учебу в свете ситуации с развязанной Россией войной)?
Да, встречался и общался. И эти ребята говорили со мной на чистом эстонском языке. С ними решено таким образом, что они все же смогут доучиться... Я с самого начала был уверен, что у в любом случае нужно проверять.. не то что бы убеждения, но некий фоновый контроль осуществлять у молодых людей, которые хотят приехать сюда учиться из России.
Вы смогли их как-то успокоить по поводу их будущего?
Нас всех успокоит, когда закончится война в Украине. Тогда будет новая ситуация. Но, возможно, это займет десятилетия...
Как вы относитесь к тому, что на нашей границе разворачивают беженцев из Украины, а потом соседняя Финляндия их спокойно пропускает?
Я не знаю про эти конкретные случаи, почему их решили отправить, много ли этих случаев...
Их много!
Люди ищут пути и возможности для другой жизни... В конечном итоге хотелось бы, чтобы все закончилось и украинцы могли вернуться к себе на родину.