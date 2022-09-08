Президент Алар Карис нарвитянам: не надо стыдиться говорить „я русский“

Мне все еще требуется время, чтобы обдумать все. Но важно, что такие обсуждения проходят. Не нужно бояться обсуждать сложные и злободневные темы, если только они не подстрекают к насилию или войне, а те конфликты, которые сейчас в нашем обществе возникли, в любом случае придется проживать.

Поскольку в обсуждении прозвучала тема национальности, то свою небольшую речь в конце мероприятия Алар Карис начал как раз с этой темы „Возможно, вопрос национальности это не настолько важный вопрос в плане самоидентитета... И не нужно стыдиться говорить „я русский“, не нужно искать каких-то особых конструкций для определения себя русским из Нарвы. Турок говорит, что он турок, немец - что немец, при этом они могут жить в Эстонии. Самое важное - смотреть вперед и видеть, что мы можем сделать для будущего своего края и Эстонии. И такие обсуждения должны быть регулярными, надо садиться и обсуждать, и думать, что будет дальше. Вместе мы справимся с трудностями“, - сказал президент.

Несмотря на то, что дискуссия была заявлена на русском языке (для желающих можно было использовать наушники с переводом на эстонский), в конечном итоге обсуждение велось на двух языках, и никого это не смущало. Президент наушниками не воспользовался, и слушал без перевода, прекрасно поняв и уловив суть.

Говорили и о трудностях грядущего перехода на эстоноязычное образование , и о ценностях, и о самоидентификации, о том, как определяют себя сами нарвитяне и вообще русскоязычные граждане Эстонии, о будущем и том, что и как делать дальше для развития города и региона.

Разумеется, тема переноса памятников осталась одной из самых болезненных и потому обсуждаемых. Мнения разнились, но в целом, признали, что для горожан это стало и шоком, и неожиданностью, и слишком резким поступком со стороны государства. Многие сошлись на том, что обращение в суд, несмотря на все сопутствующие обстоятельства, даже понимая, что Нарва бы, скорее всего, процесс проиграла, все же был бы неплохим опытом и примером решения вопросов демократическим путем.

Изменилось ли общество после переноса нарвского танка? Как вернуть доверие людей власти, есть ощущение, что оно пошатнулось?

Я уже ранее это говорил, что возникшее в некотором смысле состояние шока даже необходимо, чтобы мы могли начать снова дискутировать, глядя в будущее. То, что казалось, что за 30 лет как-то само разрешится... ну, не разрешилось. Этим нужно заниматься.

Как я услышал из сегодняшней дискуссии, мнения нарвитян разнятся, и даже на месте, где был танк, собираются совершенно разные люди с разными мыслями и оценками произошедшего. Я не вижу ситуацию в чересчур трагичном свете, я больше склоняюсь к тому, что нужно двигаться дальше. То, что я приехал в Нарву на пару дней и послушал и пообщался с местными людьми, не решит вопрос, такие визиты, конечно, нужны, но этими вопросами необходимо заниматься постоянно. Важно, чтобы нарвитяне могли говорить между собой и говорить с государством.

Вы уже встречались с российскими студентами Нарвского колледжа? Они рассказывали вам, как их печалит неопределенное будущее (в плане видов на жительство и возможности продолжить учебу в свете ситуации с развязанной Россией войной)?

Да, встречался и общался. И эти ребята говорили со мной на чистом эстонском языке. С ними решено таким образом, что они все же смогут доучиться... Я с самого начала был уверен, что у в любом случае нужно проверять.. не то что бы убеждения, но некий фоновый контроль осуществлять у молодых людей, которые хотят приехать сюда учиться из России.

Вы смогли их как-то успокоить по поводу их будущего?

Нас всех успокоит, когда закончится война в Украине. Тогда будет новая ситуация. Но, возможно, это займет десятилетия...

Как вы относитесь к тому, что на нашей границе разворачивают беженцев из Украины, а потом соседняя Финляндия их спокойно пропускает?

Я не знаю про эти конкретные случаи, почему их решили отправить, много ли этих случаев...

Их много!

Люди ищут пути и возможности для другой жизни... В конечном итоге хотелось бы, чтобы все закончилось и украинцы могли вернуться к себе на родину.