ВИДЕО | Расходы на пеллеты и дрова не компенсируют. Отдельная компенсация за энергоносители не предусмотрена

Рассказанная Delfi Ärileht история о том, как покупатель получил ценовой шок при покупке пеллет (древесных гранул), взволновала многих. „За отопление в месяц я заплатил более 453 евро. Мне сказали, что следующая партия будет еще дороже. Это уже отопление золотом“, - написал читатель.

На состоявшейся сегодня пресс-конференции правительства Delfi представилась возможность узнать, почему потребителям не будут компенсировать расходы на отопление, если для этого используются пеллеты и дрова.

„Этот вопрос задается вновь и вновь. Конечно, эти счета (за пеллеты и дрова — ред.) составляются по той же системе, что и счета за газ и электроэнергию. Они предусматривают ежемесячную оплату и заключение договоров. Но, к сожалению, аналогичную схему компенсации применить невозможно“, - сказала министр экономики и инфраструктуры Рийна Сиккут.

„Но это не означает, что эти люди не нуждаются в поддержке, - добавила она. - Если получающий пенсию в 500 евро человек заказывает дрова и платит за них 460 евро, то, очевидно, что при его доходе это непомерный расход“.

Как сказала Сиккут, в таких случаях человек может обратиться в местное самоуправление. „Он имеет полное право обратиться в этом месяце за прожиточным пособием. Наверняка местные самоуправления уже столкнулись с такими случаями“, - добавила она.

Как уточнила премьер-министр Кая Каллас, уже предприняты шаги, направленные на то, чтобы поддержать людей. „Прожиточное пособие увеличилось на 33%, в октябре повысится пособие для одиноких пенсионеров, в январе повысятся семейные пособия. Это делается для того, чтобы помочь людям оплатить расходы, которые не связаны с компенсацией на электроэнергию“, - сказала она.

Судьбу предпринимателей министры обсудят в понедельник.