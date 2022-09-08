ВИДЕО | Урмас Рейнсалу о правомерности визового запрета: нечего оспаривать

Финляндия решила подождать до тех пор, пока свое мнение не выскажет Европейская Комиссия. „Можно ли аннулировать основы Шенгенского договора? В этом вопросе пока нет ясности, с юридической точки зрения он проблематичен“, - сказал министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто на прошедшей в Каунасе пресс-конференции глав внешнеполитических ведомств Северных стран и стран Балтии.

Мировые СМИ пишут о том, что вводимые Эстонией, Латвией и Литвой визовые ограничения для российских граждан вызывают правовые вопросы. Северные страны, например, не вводят такие ограничения. Вы готовы к тому к судебным разбирательствам?

Нет, тут нечего оспаривать в суде. Под мировыми СМИ надо понимать состоявшуюся вчера в Каунасе пресс-конференцию министров иностранных дел Северных стран и стран Балтии. Министры иностранных дел Северных стран должны были высказаться о том, присоединятся их страны или нет. Они поддержали запрет на уровне Европы в целом, и это факт. Всем странан-членам Евросоюза известно о том, что мы приняли это решение. Во время прошедшей две недели назад в Праге встречи все страны, бравшие слово, говорили о том, что страны нашего региона вправе принимать такие решения, руководствуясь национальными интересами.

Почему мы, в отличие от Финляндии, не дожидаемся юридической оценки Еврокомиссии?

Для нас юридическая оценка имеется. В соответствии с визовыми правилами Шенгенского договора мы компетентны принимать решение на уровне государства. Что касается Финляндии, то в таких вопросах она предпочитает руководствоваться решениями, принятыми на европейском уровне. Это ее право. Мы призываем все страны нашего региона действовать в соответствии с этими мерами, но, разумеется, это свободное волеизъявление стран. Разрабатывая эти предложения, мы действовали бок о бок с Финляндией и обо всем информировали.

Насколько велика вероятность того, что вся Европа запретит россиянам въезд в Европу?

Я реально смотрю на вещи, сейчас такой готовности не наблюдается. Как мы знаем, в Украине происходят драматические события, и в этом контексте вопрос может встать вновь. Конечно, сейчас это решение не снимается с повестки дня, но в реальности ряд стран возражают против введения такого запрета.